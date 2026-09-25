Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения

Лидер Южной Кореи считает, что это может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.

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Встреча Зеленского и Ли Чжэ Мёна, военные КНДР / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности

Речь идет о передаче двух пленных из КНДР

Публичность может навредить дипломатии и безопасности

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина нарушила соглашение о неразглашении, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Публичное объявление об этом может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности. Об этом Ли Чжэ Мён написал в соцсети X.

"Было целесообразно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и поступать", - написал Ли Чжэ Мён. видео дня

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что вопрос репатриации северокорейских пленных является чрезвычайно деликатным и может иметь последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Южная Корея и Украина договорились не разглашать информацию о передаче пленных, поскольку это могло бы вызвать ряд проблем.

"Нельзя быть настолько жестоким и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность", - заявил Ли.

Он также отметил, что внутри правительства Южной Кореи звучали предложения обнародовать информацию о передаче пленных. По словам президента, это могло бы повысить политические рейтинги, однако правительство решило сохранить конфиденциальность.

"Мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность и обнародовать информацию, но это вызывает глубокое сожаление", - добавил Ли.

Что ответила Украина

В Офисе президента Украины заявили агентству Yonhap, что Украина сообщила лишь о самом факте передачи двух северокорейских пленных Южной Корее, не раскрывая деталей процесса. В украинской стороне считают, что было бы странно полностью скрывать факт этой передачи.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

О передаче двух северокорейских военных ранее публично сообщил Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, один из них, когда понял, что попадает в плен, пытался покончить с собой.

Появятся ли военные КНДР в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. По его словам, это может произойти только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

"А если военные КНДР зайдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, в таком случае в Украину могут прибыть военные из стран Евросоюза или НАТО.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

Участие КНДР в войне против Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что Северная Корея перебросила в Россию новый контингент военных. Вадим Скибицкий подчеркнул, что новый контингент из 8500 человек включает около 400 операторов беспилотников.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. По его данным, Кремль уже получил около 40 ракет KN-23/24.

Полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия привлекает военных из КНДР из-за дефицита резервов для восполнения потерь на фронте. По его словам, планы по количеству новых военнослужащих ранее сокращались с 2 млн до 1 млн, а сейчас речь идет примерно о 800 тысячах.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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