Тест на IQ: нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд

Оптические головоломки помогают проверить внимательность и наблюдательность.

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Нужно найти фламинго среди цветов / Фото: Jagranjosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд все элементы изображения могут казаться одинаковыми, однако среди них спрятана одна маленькая деталь.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти фламинго, спрятанного среди розовых цветов. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На изображении можно увидеть большое количество розовых цветов, среди которых легко затеряться спрятанному фламинго. Птица имеет цвет, похожий на цвет лепестков, поэтому заметить её с первого взгляда непросто.

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Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте как можно быстрее найти фламинго. Чтобы проверить свою внимательность, можно установить таймер на 7 секунд.

Не спешите сразу смотреть на ответ. Тщательно проверьте каждую часть изображения, ведь из-за большого количества похожих деталей спрятанная птица может остаться незамеченной.

Нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

Если вам не удалось найти фламинго за отведенное время, не расстраивайтесь. Попробуйте разделить изображение на несколько частей и постепенно проверить каждую из них слева направо.

Оптические головоломки не являются научными тестами на уровень IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые позволяют проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать мелкие детали.

Ответ на головоломку / Фото: Jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд.

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