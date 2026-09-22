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Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 22:02
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Только одна цифра на изображении отличается от остальных.
Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд
Нужно найти число 690 среди цифр 960 / Фото: Quizgecko

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать детали. В этой головоломке все цифры на первый взгляд кажутся одинаковыми, однако среди них спрятана одна, которая отличается от остальных.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно найти число 690, спрятанное среди большого количества цифр 960. На выполнение задания дается всего 30 секунд.

На изображении можно увидеть одинаковые числа 960, расположенные плотными рядами. Среди них спрятано число 690, которое из-за сходства цифр нелегко заметить с первого взгляда.

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Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд
Нужно найти число 690 среди цифр 960 за 30 секунд / Фото: Quizgecko

Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти единственное число 690 за 30 секунд. Для этого можно установить таймер и проверить, насколько быстро вы справитесь с заданием.

Если вы не можете сразу заметить спрятанное число, не спешите сдаваться. Попробуйте постепенно проверять строки и столбцы, уделяя особое внимание правой части изображения.

Подсказка: число 690 расположено примерно в центральной части изображения, ближе к правой стороне. Если даже после подсказки вам не удалось найти ответ, ниже можно проверить правильное расположение числа.

Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Quizgecko

Оптические головоломки не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые помогают потренировать внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие различия.

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun

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