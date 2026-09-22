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Опытные хозяева собирают опавшие листья в мешки и оставляют на год: для чего

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 20:18
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Опавшие листья могут стать бесплатным помощником в саду.
Опытные хозяева собирают опавшие листья в мешки и оставляют на год: для чего
Как превратить опавшие листья в листовой компост / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как сделать листовой перегной из опавших листьев
  • Какая листва быстрее разлагается
  • Где использовать готовый материал

Осенью опавшую листву не обязательно выбрасывать или сжигать. Её можно собрать, оставить на несколько месяцев и превратить в листовую землю - материал, который помогает улучшить структуру почвы, удерживать влагу и подходит для мульчирования.

Главред выяснил, что делать с опавшими листьями осенью, чтобы не выбрасывать их.

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Как сделать листовой грунт из опавшей листвы

Как сообщает Wprost.pl, для начала листья желательно измельчить. Это можно сделать с помощью газонокосилки, проехав по ним несколько раз. Измельченные листья имеют большую площадь контакта с микроорганизмами, поэтому разлагаются быстрее.

После этого его можно поместить в сетчатый контейнер или прочные пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха. Листья должны оставаться влажными, но не мокрыми - по консистенции они должны напоминать хорошо отжатую губку.

Чем листовая земля отличается от компоста

Листовая земля образуется преимущественно из опавших листьев и формируется медленнее, чем обычный компост. В процессе её разложения значительную роль играют грибы.

Этот материал ценен прежде всего как улучшитель почвы, а не как концентрированное удобрение. Он помогает разрыхлять тяжелую почву, удерживать влагу в легкой и увеличивать количество органического вещества.

Какая листва разлагается быстрее

Тонкие и мягкие листья берёзы, орешника и многих фруктовых деревьев обычно разлагаются быстрее. Толстые листья дуба и бука требуют больше времени, поэтому их особенно рекомендуется измельчать.

Листья, имеющие явные признаки болезней, для приготовления листовой земли лучше не использовать. Такой материал следует утилизировать отдельно.

Сколько времени требуется для образования листового перегноя

Примерно через год листья обычно частично разлагаются. Такой материал можно использовать в качестве мульчи под деревьями, кустарниками и на клумбах.

Для получения мелкой и хорошо разложившейся листовой земли может потребоваться около двух лет или даже больше. Скорость процесса зависит от вида листьев, степени их измельчения, температуры и влажности.

Где использовать готовую листовую землю

Зрелую листовую землю можно добавлять в почву на клумбах, чтобы улучшить её структуру и способность удерживать воду. Частично разложившийся материал подходит для мульчирования.

В то же время листовая земля не является полноценной заменой удобрениям или готовой почве. Её главное преимущество - органическое вещество, которое возвращается в почву вместо того, чтобы вместе с листьями оказаться в мусоре.

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. На официальном сайте также публикуются статьи в Интернете, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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