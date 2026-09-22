В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

На карте в проекции Equal Earth Крым обозначен серым цветом.

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Карта Украины в ООН, Гитанас Науседа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

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Науседа раскритиковал новую карту ООН

На карте в проекции Equal Earth Крым обозначен серым цветом, отдельно от Украины

Президент Литвы призвал ООН соблюдать международное право

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал новую политическую карту мира, утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН, на которой оккупированный Россией Крым обозначен отдельно от Украины. Об этом сообщает LRT.

Науседа поднял этот вопрос во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что карты ООН должны соответствовать международному праву, отражать суверенитет и территориальную целостность государств в пределах международно признанных границ.

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"ООН должна последовательно придерживаться политики непризнания незаконной аннексии Крыма и других оккупированных Россией украинских территорий", - заявил литовский президент.

Речь идет о карте в проекции Equal Earth, которую Генеральная Ассамблея ООН одобрила в сентябре. На ней Украина обозначена зеленым цветом, а Крым - серым, из-за чего полуостров визуально отделен от Украины.

Науседа также подчеркнул, что Россия остается долгосрочной угрозой для европейской и трансатлантической безопасности.

"Угроза со стороны России не ограничивается Украиной. Литва и другие европейские страны также сталкиваются с нарушениями своих границ", - сказал он.

По этой причине Литва ранее воздержалась при голосовании за соответствующую резолюцию ООН. В литовском МИД пояснили, что решение было связано именно с таким изображением оккупированного полуострова.

Украина во время голосования воздержалась и также раскритиковала такое отображение Крыма.

Заявления представителей при ООН - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, представитель США при ООН Дэн Негреа заявил, что вторжение России в Украину стало для Кремля стратегическим провалом. Американский представитель подчеркнул, что продолжение боевых действий не дает Кремлю шанса на успех и лишь усугубляет кризис.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать войну, если Украина не признает оккупированные территории и не согласится на требования Москвы. Он пригрозил, что Москва будет добиваться своих целей военным путем, и объявил о фактическом прекращении контактов с Западом.

Президент США Дональд Трамп 22 сентября выступил на Генеральной Ассамблее ООН и призвал прекратить войну, обратившись также к лидерам с призывом найти пути урегулирования конфликта. В выступлении он подчеркнул важность сотрудничества с лидерами России и Украины и выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий.

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Об источнике: LRT Литовское национальное радио и телевидение (LRT) - литовский публичный вещатель, пишет Википедия. Литовское национальное радио и телевидение основано Законом о Литовском национальном радио и телевидении от 8 октября 1996 года как преемник Литовского радио и телевидения, в том же году LR 3 был закрыт. Несмотря на изменение названия, сокращение "ЛРТ" оставлено. В 1998 году LTV был переименован в LRT.

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