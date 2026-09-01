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Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Руслана Заклинская
1 сентября 2026, 21:34
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Российский представитель заявил о фактическом прекращении контактов с Западом.
Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну
Владимир Путин, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Небензя:

  • РФ готова продолжать войну
  • Москва требует признать оккупированные территории
  • Небензя пригрозил достигать целей военным путем

Россия готова продолжать войну против Украины, если Киев не признает оккупированные территории и не согласится на требования Москвы. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, Москва якобы не видит возможности для мирного урегулирования без признания того, что она называет "реалиями на местах". Он заявил, что в случае отказа Киева Россия продолжит добиваться своих целей военным путем.

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"Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет. Пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия будет последовательно добиваться поставленных целей СВО военным путем", - заявил Небензя.

В то же время он заявил, что контакты РФ с западными странами по вопросу Украины практически прекратились.

Москва ранее неоднократно заявляла, что условием возможного мира должно быть учтение её требований и оккупация украинских территорий. Украина же не соглашается на такие условия и настаивает на восстановлении территориальной целостности государства.

Когда могут возобновиться переговоры

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил изданию "Новости.LIVE", что Киев рассчитывает "оживить" переговорный трек, который сейчас находится на паузе.

По его словам, в ближайшее время могут произойти новые события, связанные с дипломатическим процессом. Буданов не исключил проведения встречи украинской и российской делегаций.

"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, оживим немного. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.

В то же время, по словам главы ОП, в новом раунде переговоров должна присутствовать американская сторона. Таким образом, потенциальный формат предусматривает участие представителей Украины, России и США.

Война в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных планов относительно нового раунда переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Кремль не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров.

The Economist сообщает, что Владимир Путин якобы склонился к сценарию эскалации войны после нескольких недель колебаний. Издание также отметило, что Минобороны РФ сообщило о подготовке массированного удара по энергетической инфраструктуре и возможной отправке ещё 300 000–400 000 россиян на фронт.

Кроме того, Песков заявил, что тема Украины в ходе двусторонних переговоров Путина с Си Цзиньпином была затронута лишь вскользь. Он подчеркнул, что стороны сосредоточились на экономике и торгово-экономическом взаимодействии.

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О персоне: Василий Небензя

Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962 года, Волгоград, РСФСР, СССР) - советский и российский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (2013-2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

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