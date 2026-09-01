Зачем Россия атакует пограничные пункты пропуска: "Флеш" назвал истинную причину

Логистика Украины может оказаться под давлением: удары РФ по пунктам пропуска угрожают поставкам, в частности через Румынию и Польшу, сообщает "Флеш".

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Почему РФ наносит удары по пунктам пропуска на границе / Коллаж: Главред, фото: Государственная таможенная служба Украины, Измаильская районная государственная администрация

Ключевые тезисы:

РФ пытается разрушить украинскую логистику

Пункты пропуска являются важными целями для ударов

Страна-агрессор Россия пытается вывести из строя украинские пункты пропуска, чтобы затруднить логистику и поставки через западную границу. Удары по таким объектам также создают риск инцидентов вблизи Румынии и других стран НАТО. Об этом сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Liga.net.

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Он отмечает, что отдельной проблемой остается реакция западных государств на случаи, когда российские беспилотники оказываются вблизи или на территории стран НАТО. По словам Бескрестнова, такие ситуации сложно однозначно трактовать из-за отсутствия доказательств умышленности нарушения границы.

"Ну, об этом трудно сказать. Мы все понимаем, что Запад не хочет конфликта с Россией. Запад также понимает, что эти атаки - они там случайные", - отметил Бескрестнов.

В то же время российские удары по приграничной инфраструктуре Украины имеют иную логику. Речь идет об объектах, через которые проходят транспортные потоки и обеспечивается связь Украины с европейскими государствами.

"То есть это нельзя доказать, нет доказательств, чтобы сказать, как это действительно происходило. Но они действительно пытаются атаковать различные пункты пропуска, пытаются атаковать нашу территорию. Мы понимаем, что пункты пропуска находятся очень близко, и могут быть разные варианты", - сказал советник президента.

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Особое значение такие объекты имеют для обеспечения стабильных поставок товаров из Европы. Потенциальные перебои могут повлиять не только на военные перевозки, но и на гражданскую логистику.

"Мы понимаем, почему это происходит: они пытаются разрушить нашу логистику. Логистика также очень важна, потому что если у нас, например, возникнут какие-то ограничения со свежими продуктами, то я много раз говорил, что Запад нам может помочь, Европа, что это вообще не проблема", - подчеркнул Бескрестнов.

Он также обратил внимание на экономическую роль пограничных переходов: через них Украина поддерживает торговые связи со странами Евросоюза, в частности с Польшей и Румынией.

"И это касается также Румынии, поэтому россияне пытаются разрушать эти пункты пропуска, таможенные посты. Это также ожидаемо, мы в целом понимаем их тактику: что они делают и для чего они это делают", - отметил советник президента.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Почему РФ делает ставку на более дешёвые ракеты - комментарий эксперта

Россия может использовать более дешевые ракеты для изнурения украинской противовоздушной обороны, заставляя её тратить дорогостоящие перехватчики. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда характер угрозы сложно определить до момента применения средств ПВО. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24".

"Такие ракеты имеют гораздо меньший эффект, чем обычные баллистические ракеты. При этом, учитывая большое количество ракет, которые может производить и применять враг, к сожалению, они приведут к большему расходу ракет-перехватчиков типа Patriot. Определить конкретно, является ли это РМ-48У или "Искандером", зачастую бывает сложно или невозможно", - пояснил Долинце.

Отдельным преимуществом для РФ становится разница в стоимости между средством нападения и перехвата. По замыслу такой тактики, относительно недорогой боеприпас может заставить Украину применить значительно более дорогой ресурс.

Именно поэтому Москва может делать акцент на количестве запусков, а не только на мощности отдельной ракеты. Массовое применение более дешевых боеприпасов позволяет создавать дополнительную нагрузку на украинскую ПВО и ее запасы перехватчиков.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

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Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной атаке дронов по Украине. По данным военных, в течение дня было запущено 99 ударных беспилотников, часть из них двигалась в направлении Киева и Борисполя. Они сообщили, что 82 дрона были уничтожены или сбиты, атака продолжалась с 6:30 до 18:00, а среди запущенных 72 были реактивными.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк объявила о работе над новыми режимами оповещения в Киеве. Она сообщила, что город готовит два новых режима воздушной тревоги для разграничения угроз от дронов и ракет, а также для регулирования работы заведений. В предложениях указано, что во время "желтого" режима работа заведений может продолжаться или приостанавливаться по усмотрению заведения, а во время "красного" - все приостанавливается.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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