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Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев

Юрий Берендий
1 сентября 2026, 22:32
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Предлагается разделить воздушные тревоги на несколько уровней, а тревогу в городах сделать более локальной, чтобы уменьшить потери бизнеса во время атак.
Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев
Воздушные тревоги планируют разделить по уровням - что изменится в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем сказал Глеб Вишлинский:

  • Многочасовые тревоги предлагают разделить на несколько уровней
  • Это уменьшит потери бизнеса во время потенциальной угрозы
  • Основным препятствием для изменений является слабая координация органов

Многочасовые воздушные тревоги предлагают разделить на несколько уровней, чтобы ограничения для населения и бизнеса соответствовали реальной степени опасности. Такой подход, по мнению экономиста, помог бы уменьшить потери для экономической активности городов. Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии Главреду.

Речь идет прежде всего о различии между ситуацией, когда угроза носит потенциальный характер, и моментом, когда опасность уже приближается к конкретной территории. При таком подходе бизнес мог бы оперативнее определять, нужно ли приостанавливать работу и изменять режим работы персонала.

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"Должно быть несколько уровней тревоги, более локализованное объявление тревоги. Например, условно красный уровень, когда существует непосредственная угроза. А если один БПЛА кружит над Киевским водохранилищем, а в Киеве полчаса длится тревога - это очевидная ситуация условно желтого уровня, когда должен звучать сигнал: внимание, следите за сообщениями", - объясняет экономист.

В случае изменения маршрута беспилотника система, по замыслу экономиста, должна была бы оперативно усиливать предупреждения для конкретной местности. Это дало бы людям больше времени на реакцию без необходимости держать весь населенный пункт в режиме максимальных ограничений.

"Чтобы вы могли вовремя укрыться, если он движется в направлении места, где вы находитесь, должен быть уже, соответственно, красный уровень тревоги", - отмечает Вишлинский.

Отдельный вызов - взаимодействие структур, отвечающих за безопасность и функционирование городов. По словам экономиста, различные государственные и муниципальные органы могут действовать без достаточной согласованности, что затрудняет внедрение более гибкого механизма.

"Я думаю, что, скорее всего, как это часто бывает в подобных случаях, ГСЧС находится где-то в одном месте, Генштаб - в другом, Минэкономики - в третьем, а в четвёртом - муниципалитет. И проблема, прежде всего, - это проблема координации", - говорит эксперт.

Экономический эффект от изменения системы заключается в уменьшении масштабов остановки работы города из-за ограниченной угрозы. В то же время предложенный подход не предусматривает отмену сигналов гражданской защиты.

"Я не призываю просто отменить объявление тревог. Но должны быть приняты все меры для того, чтобы между военными и гражданскими администрациями определить, какие есть возможности ввести несколько уровней тревог, сделать их объявление более локализованным", - подытожил он.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил о возможности ударов по крупным торговым центрам. Он отметил, что риск ударов по ТЦ может касаться как Киева, так и прифронтовых территорий. По его словам, после объявления тревоги на эвакуацию может оставаться 1–2 минуты.

Экономист Андрей Новак подчеркнул, что экономический ущерб от воздушных тревог зависит от географии. Он пояснил, что тревога в Киеве и тревога в другом регионе имеют разный экономический эффект. Новак также отметил, что реакция предприятий варьируется и влияет на объемы перевозок и продаж.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о подготовке двух режимов объявления тревоги для Киева. Она уточнила, что желтый и красный режимы будут отличаться по последствиям для работы заведений. По её словам, во время желтого режима работу заведений можно приостановить или прекратить по усмотрению руководства, а во время красного режима работа прекращается.

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О персоне: Глеб Вышлинский

Глеб Вышлинский - экономист, исполнительный директор Центра экономической стратегии, который возглавляет с момента его создания в мае 2015 года. Имеет более 25 лет опыта в сфере экономического анализа и исследований.

В 2003–2015 годах работал в GfK Ukraine, с 2010 года занимал должность заместителя директора компании. Ранее был главным экономистом, директором по публикациям и заместителем директора Международного центра перспективных исследований. Карьеру начинал как экономический журналист и редактор.

В 2021–2026 годах возглавлял правление "Общественного телевидения". Также входит в Совет развития "Художественного арсенала", Наблюдательный совет Фонда DEJURE и правление StateWatch.

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