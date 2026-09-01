Сторонник теории плоской Земли случайно доказал, что она круглая за $20 тысяч

Боб Кнодел хотел доказать, что Земля плоская, и купил гироскоп за $20 тысяч. Однако результаты опыта показали именно то, что он пытался опровергнуть.

https://glavred.info/oddities/storonnik-teorii-ploskoy-zemli-sluchayno-dokazal-chto-ona-kruglaya-za-20-tysyach-10793204.html Ссылка скопирована

История эксперимента получила широкую известность благодаря документальному фильму / Коллаж Главред, фото: Netflix

Вы узнаете:

Почему эксперимент за $20 тысяч дал "неожиданный" результат

Что именно зафиксировал дорогостоящий лазерный гироскоп

Как попытка доказать плоскую Землю обернулась полным провалом

Эксперимент Боба Кнодела, задуманный как опровержение вращения Земли, неожиданно подтвердил общепринятую научную модель. Полученные результаты оказались настолько показательными, что вошли в документальный фильм Netflix.

Сторонник теории плоской Земли Боб Кнодел потратил около 20 тысяч долларов (примерно 889 тысяч гривен) на дорогостоящее оборудование, которое должно было доказать его убеждения. Однако прибор зафиксировал именно то, что Кнодел надеялся опровергнуть: вращение планеты. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

История эксперимента получила широкую известность благодаря документальному фильму "За изгибом" (Behind the Curve), вышедшему на Netflix в 2019 году. Картина рассказывала о движении сторонников плоской Земли, их аргументах и попытках найти подтверждение своим взглядам.

Что показал дорогостоящий гироскоп

Для проверки своей теории Кнодел и его единомышленники приобрели высокоточный лазерный гироскоп. Если бы Земля оставалась неподвижной, прибор, согласно их расчетам, не должен был фиксировать регулярного отклонения.

Однако результат оказался неожиданным для сторонников необычной теории, ведь гироскоп зарегистрировал дрейф примерно на 15 градусов в час. Именно такое значение соответствует вращению Земли вокруг своей оси (полный оборот на 360 градусов приблизительно за 24 часа).

"Мы обнаружили, что, включив гироскоп, зафиксировали дрейф. Дрейф в 15 градусов в час", - рассказал Кнодел.

Для проверки своей теории Кнодел и его единомышленники приобрели высокоточный лазерный гироскоп / Фото: Netflix

Он признал, что полученные данные удивили участников эксперимента.

"Конечно, нас это очень удивило", - отметил сторонник теории плоской Земли.

Вместо того чтобы принять результат, команда попыталась найти другое объяснение показаниям дорогостоящего прибора. Кнодел назвал ситуацию "довольно проблематичной".

"Мы, очевидно, не были готовы с этим смириться, и поэтому начали искать способы опровергнуть утверждение о том, что прибор действительно регистрирует движение Земли", - объяснил он.

Второй опыт также пошел не по плану

В документальном фильме показали и другой наглядный эксперимент сторонников плоской Земли. Его участники установили на одинаковой высоте два щита с отверстиями. На значительном расстоянии от них один человек должен был поднять источник света, а другой - увидеть его через камеру.

Согласно задумке, если поверхность Земли абсолютно плоская, свет должен был беспрепятственно пройти через оба отверстия, расположенных на одной высоте. Однако камера не зафиксировала фонарь в ожидаемой точке.

В документальном фильме показали и другой наглядный эксперимент сторонников плоской Земли / Фото: Netflix

Свет появился только после того, как источник подняли выше. Такой результат соответствовал кривизне земной поверхности. Реакция участников опыта оказалась лаконичной: один из них лишь произнес "интересно".

Оба эксперимента, задуманные как доказательство плоской Земли, в итоге продемонстрировали обратное. Гироскоп зафиксировал вращение планеты, а опыт со светом показал наличие кривизны поверхности.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред