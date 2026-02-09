Укр
Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

Сергей Кущ
9 февраля 2026, 10:25
Ключевым фактором стали качество и состав продуктов.
Семья полностью отказалась от продуктов из магазина
Семья полностью отказалась от продуктов из магазина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Семья из США полностью отказалась от продуктов из супермаркетов и перешла на самодостаточный образ жизни. По их словам, это решение кардинально изменило не только рацион, но и отношения внутри семьи, взгляд на здоровье и повседневные приоритеты.

28-летняя Саманта Полк вместе с мужем Джошем и двумя дочерьми решила больше не покупать еду в магазинах, разочаровавшись в современной системе производства продуктов. Историю семьи рассказывает What's The Jam.

По словам Саманты, ключевым фактором стали качество и состав продуктов. Женщина уверена, что большинство магазинной еды перенасыщено консервантами и искусственными добавками, а их влияние на самочувствие семья почувствовала на собственном опыте.

"После настоящих фермерских яиц и овощей магазинная еда перестает казаться настоящей", — признается она.

Жизнь без супермаркетов: как все устроено

С 2021 года семья живет на собственном участке в округе Симпсон. Сначала супруги арендовали дом, а позже купили землю и начали развивать хозяйство. Они самостоятельно выращивают овощи и фрукты, заготавливают продукты на зиму и разводят животных. В 2024 году ферма была расширена, что позволило еще больше сократить зависимость от внешних поставок.

Саманта отмечает, что переход к фермерской жизни сплотил семью. Дети с раннего возраста видят, откуда берется еда, участвуют в повседневных делах и учатся ответственности и командной работе.

Что изменилось в их жизни

Будни Саманты наполнены уходом за животными, планированием питания, приготовлением еды с нуля и воспитанием дочерей. Параллельно она ведет блог, где делится опытом самодостаточной жизни и честно рассказывает не только о плюсах, но и о сложностях.

"Иногда просто не хватает часов в сутках", — говорит женщина, признавая, что совмещать фермерство, материнство и работу с контентом непросто.

Несмотря на трудности, Саманта подчеркивает, что не жалеет о своем выборе. По ее словам, жизнь ближе к природе учит терпению, благодарности и уважению к труду, а также помогает замедлиться и обрести внутреннюю опору.

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания интересные новости
