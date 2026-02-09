Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

В Лондоне назревает правительственный кризис. Скандал с послом в США может стоить Киру Стармеру должности.

https://glavred.info/world/premer-britanii-starmer-mozhet-uyti-v-otstavku-uzhe-na-etoy-nedele-bloomberg-10739168.html Ссылка скопирована

Кир Страмер может уйти в отставку / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Кратко:

В Лейбористской партии обсуждают возможную скорую отставку Кира Стармера

Министры могут потребовать от Стармера уйти или пригрозить коллективной отставкой

Источники оценивают шансы Стармера продержаться до конца недели как 50 на 50

В Лейбористской партии Великобритании рассматривают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления.

Как пишет Bloomberg, толчком к этому стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прошлые связи с Джеффри Эпштейном.

видео дня

По словам источников, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, чиновники канцелярии премьер-министра готовились к тому, что министры кабинета в частном порядке посоветуют премьеру уйти в отставку или пригрозят своими увольнениями, если он этого не сделает.

"Один из помощников министра кабинета заявил, что шансы на то, что Стармер продержится до конца недели, составляют 50 на 50", - пишет издание.

Дополнительно ситуацию обострило увольнение Моргана Максуини с должности руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность" за рекомендацию назначить Мандельсона. В то же время в партии отмечают, что окончательное решение принималось непосредственно на уровне главы правительства.

Потеря одного из ключевых архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 существенно ослабила позиции премьера внутри кабинета министров.

В Лейбористской партии также обсуждается вариант масштабной перезагрузки правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают такой сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции действующего лидера выглядят особенно уязвимыми.

Дополнительное давление создает как сам избирательный цикл, так и атаки оппозиции, напрямую возлагающей ответственность за скандал на главу правительства.

"Даже если Стармеру удастся пережить шумиху вокруг Мандельсона и требование привлечения его к ответственности, в ближайшие недели его положение окажется под угрозой. Наиболее близкая точка напряженности — это внеочередные выборы 26 февраля в Гортоне и Дентоне, избирательном округе, который должен быть оплотом лейбористов, но где сейчас за первое место борются "зеленые" и "Реформы Великобритании". Чуть более чем через два месяца состоятся более масштабные местные выборы, на которых, согласно опросам, лейбористы потеряют множество мест", - отмечает Bloomberg.

Скандал из-за пленок Эпштейна

4 февраля британский премьер-министр Кир Стармер был вынужден признать, что он знал о дружбе между бывшим законодателем партии Питером Мандельсоном и Эпштейном, но все равно назначил Мандельсона послом в Вашингтоне, пишет CNN.

Стармер уволил Мандельсона в прошлом году после обнародования файлов Эпштейна, показавших, что Мандельсон продолжал поддерживать своего друга даже после того, как финансист был осужден за сексуальные преступления.

Но скандал возобновился на этой неделе после того, как недавно обнародованные файлы указали на то, что Мандельсон мог передавать Эпштейну влияющую на рынок секретную информацию в разгар финансового кризиса 2008 года. Это были бы бесценные данные для Эпштейна и его друзей с Уолл-стрит. Мандельсон сейчас находится под уголовным расследованием.

"Мандельсон предал нашу страну, наш парламент и мою партию", — заявил Стармер в парламенте.

Бывший посол в Вашингтоне извинился за свои связи с Эпштейном в заявлении, посланном BBC в прошлом месяце.

На этой неделе он заявил, что покинул ряды Лейбористской партии.

Лондонская полиция пока заблокировала публикацию некоторых документов, поскольку они могут повлиять на уголовное расследование по делу о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальных правительственных документов Эпштейна.

"Не только Стармер испытывает давление. Общественное возмущение связями с Эпштейном настолько острое в Великобритании, что король Чарльз III лишил собственного брата и друга Эпштейна, бывшего принца Эндрю, титулов", — добавили журналисты.

Дело Епштейна

Джеффри Эпштейн - американский финансист и миллиардер, ставший известным во всём мире из-за одного из самых громких сексуальных и криминальных скандалов XXI века, связанного с торговлей несовершеннолетними и сексуальной эксплуатацией.

Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских вечеринок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году. Тогда родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме.

Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Манхэттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.

В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого полиция Нью-Йорка зарегистрировала его как правонарушителя, совершившего сексуальные преступления "третьего уровня", то есть с высоким риском рецидива.

В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля его арестовали. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

У 66-летнего финансиста было много известных друзей и знакомых. Среди них президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю.

Накануне были рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Также в файлах более 1000 раз упоминается фамилия Путина.

Также стало известно, что переписка из архива Джеффри Эпштейна открыла подробности о том, как финансист организовал для бывшего принца Эндрю знакомство с девушкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.

Эпштейн слил Трампа Кремлю: мнение эксперта

Как сообщал Главред, российский социолог Игорь Эйдман в ноябре 2025 года писал о том, что Эпштейн сотрудничал с российскими властями. По его словам, "это многое объясняет в поведении Трампа".

"Есть ли сомнения, что у Кремля есть бомбический компромат на американского президента? При всей своей самоуверенности и тефлоновой репутации он не может с этим не считаться", - заявлял Эйдман.

Социолог напомнил о встрече Путина с Трампом в июле 2018 года в Хельсинки.

"Напомню: после неё у Трампа был напуганный, какой-то опущенный вид, а Путин светился самоуверенностью и выглядел страшно довольным. Скорее всего, Путин напугал Трампа компроматом от Эпштейна (...) Эпштейн предложил Лаврову компромат на Трампа за четыре недели до встречи в Хельсинки. А на ней Путин, видимо, рассказал об этом Трампу якобы в порядке дружеской услуги, но на самом деле — скрыто шантажируя американского президента, который действительно сильно испугался и не смог скрыть замешательства", - рассказал Эйдман.

Другие новости:

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред