РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

Главное:
- Войска РФ сосредоточили повышенную активность на Харьковщине
- Напряженная ситуация фиксируется на границе в Сумской области
Российские подразделения сосредоточили повышенную активность на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанских Хуторов.
Также напряженная ситуация фиксируется на отдельных участках государственной границы в Сумской области, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.
По его данным, в течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, в частности в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин Сумской области.
"Небольшими пехотными группами противник где-то прощупывает ситуацию по границе, где-то пытается атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПС", - говорит Демченко.
Он отметил, что при попытках прорыва украинской границы российские подразделения понесли значительные потери. По его словам, потери врага составили около двух батальонов уничтоженными и ранеными.
Ситуация на Сумщине: новости по теме
Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.
Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
