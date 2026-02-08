РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

В течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, рассказал Андрей Демченко.

Главное:

Войска РФ сосредоточили повышенную активность на Харьковщине

Напряженная ситуация фиксируется на границе в Сумской области

Российские подразделения сосредоточили повышенную активность на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанских Хуторов.

Также напряженная ситуация фиксируется на отдельных участках государственной границы в Сумской области, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

По его данным, в течение последних суток противник пытался атаковать позиции украинских пограничников, в частности в пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской общин Сумской области.

"Небольшими пехотными группами противник где-то прощупывает ситуацию по границе, где-то пытается атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПС", - говорит Демченко.

Он отметил, что при попытках прорыва украинской границы российские подразделения понесли значительные потери. По его словам, потери врага составили около двух батальонов уничтоженными и ранеными.

Обстановка в Сумской области остаётся напряжённой

По данным Госпогранслужбы, российские силы предпринимают попытки проникновения на территорию Украины малыми пехотными группами. Эти вылазки не приносят результата и заканчиваются серьёзными потерями для атакующей стороны. Соответствующую информацию озвучил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

