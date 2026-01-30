РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

Враг действует мелкими подразделениями, которые выдвигаются к линии границы на различных участках.

https://glavred.info/ukraine/rf-poshla-na-proryv-granicy-v-gpsu-nazvali-dva-opasnyh-napravleniya-10736519.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Враг действует мелкими подразделениями, которые выдвигаются к линии границы

Украинские силы дают ответный огонь, а вражеские группы ликвидируются

Российская армия предпринимает попытки проникновения на территорию Украины на северо-восточном направлении, используя разрозненные пехотные группы.

Эти действия не приносят результата и сопровождаются ощутимыми потерями со стороны противника, сообщил в эфире информационного марафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

видео дня

По его словам, враг действует мелкими подразделениями, которые выдвигаются к линии границы на различных участках, рассчитывая на скрытое продвижение вглубь украинской территории.

Однако, как отметил Демченко, все подобные попытки быстро пресекаются: украинские силы дают ответный огонь, а вражеские группы ликвидируются еще на подступах или сразу после пересечения границы.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в районе Дегтярного в Харьковской области, а также возле населенных пунктов Нестерное и Круглое. Активность противника фиксируется и в Волчанских Хуторах, Двуречном, а также в Хотинской и Юнаковской громадах Сумской области.

При этом, как подчеркнул спикер ГПСУ, на этих направлениях российская сторона не задействует бронетехнику — ее присутствие не зафиксировано ни в Харьковской, ни в Сумской областях.

Украинские пограничники не ограничиваются обороной: они проводят зачистку местности и поисково-ударные операции. Так, накануне на одном из участков Харьковского направления в плен были захвачены трое российских военнослужащих.

В то же время Демченко сообщил, что подразделения ГПСУ ежедневно находятся под интенсивным огневым воздействием — до 300 обстрелов в сутки, преимущественно с применением беспилотников. Каждый день украинским силам удается уничтожать или выводить из строя около сотни вражеских дронов.

Ситуация на Сумщине: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе действий российских войск в приграничной зоне Сумской области из села Грабовское были насильственно вывезены 52 мирных жителя, в том числе дети. Кроме того, противник захватил в плен 13 украинских военнослужащих.

Глава государства уточнил, что Грабовское расположено непосредственно в пограничной зоне: часть населенного пункта находится на украинской территории, другая — по другую сторону государственной границы, в пределах России.

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред