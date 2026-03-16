Принц Уильям показал домашнее фото принцессы Дианы: "Сегодня и каждый день"

Кратко:
- Принц Уильям показал фото с мамой из семейного архива
- Он признался, что часто думает о Леди Ди
15 марта в Великобритании праздновали День матери. Принц Уильям в этот день почтил память своей мамы - принцессы Дианы Уэльской, которая погибла в результате автокатастрофы в 1997 году.
На официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram было опубликовано редкое фото из королевского семейного архива. В кадре Леди Ди и ее первенец Уильям (на снимке - еще совсем малыш) позируют на цветочном лугу. Лицо Дианы озаряет счастливая улыбка.
"Вспоминаю свою маму — сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает тех, кого любит. Счастливого Дня матери!" - подписал фотографию будущий наследник британского престола.
Ранее Главред рассказывал о неожиданном запрете, который принц Уильям объявил своим троим детям. Венценосные родители строго следят за тем, чтобы их наследники его соблюдали.
Также принц Уильям рассказал, как их дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон. Период болезни принцессы Кэтрин оказался непростым для всех членов семьи.
О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
