Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

Монарх впервые прокомментировал непростой момент в их семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как себя чувствуют дети Кейт Миддлтон

Что рассказал принц Уильям

Наследник британского престола принц Уильям дал большое интервью, в котором рассказал о многих моментах и жизни своей семьи.

Как пишет издание People, Уильям впервые заговорил о том, как его дети перенесли новости о диагнозе Кейт и как они справляются с проблемами со здоровьем матери.

Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

"У каждого свои механизмы преодоления подобных ситуаций, и дети постоянно учатся и адаптируются", — говорит он. "Мы стараемся обеспечить им необходимую защиту и спокойствие. Мы очень открытая семья, поэтому мы говорим о том, что нас беспокоит, и о том, что нас тревожит, но никогда не знаешь, к каким последствиям это может привести. Поэтому важно быть рядом друг с другом и убеждать детей, что всё в порядке".

Принц Уильям с детьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Уильям признаётся, что был поражён тем, как быстро может измениться жизнь, когда наступает болезнь.

"Нам очень повезло; в нашей семье долгое время почти не болели", — говорит он. "Мои бабушка и дедушка дожили до девяносто с небольшим. Они были воплощением фитнеса, стоицизма и стойкости, если можно так выразиться. Так что нам как семье очень повезло. Но, думаю, когда внезапно понимаешь, что ковёр, метафорически ковёр, может довольно быстро выпасть из-под ног в любой момент, ты, возможно, думаешь: "С нами этого не случится, мы будем в порядке" — потому что, я думаю, у всех позитивный настрой. Нужно быть позитивным. Но когда это случается с тобой, то да, это заводит тебя в довольно неприятные ситуации".

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

