Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

Принцесса Уэльская показала новую прическу и новый цвет волос.

https://glavred.info/starnews/keyt-middlton-vpervye-smenila-cvet-volos-kak-ona-vyglyadit-10692809.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон изменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон

В какой цвет она покрасила волосы

У Кейт Миддлтон новая королевская прическа.

Принцесса Уэльская дебютировала с самой светлой на сегодняшний день причёской, сидя на пассажирском сиденье своего внедорожник рядом с принцем Уильямом и тремя детьми — 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

видео дня

Как пишет ENews, 43-летняя принцесса надела тёмно-ягодное пальто и шляпу в тон с заметно более светлыми светлыми локонами, во время поездки на церковную службу в церковь Крати-Кёрк, расположенную недалеко от королевской резиденции Балморал в Шотландии.

Кейт Миддлтон отично выглядит / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Посмотреть новые фото принцессы можно тут

К Кейт и Уильяму присоединились и другие члены королевской семьи, включая короля Карла III и его жену королеву Камиллу, принцессу Анну и её мужа сэра Тимоти Лоуренса, а также принца Эдварда и его жену герцогиню Софи.

Хотя Кейт доказала, что может стать ещё светлее, чем медовый блонд, с которым она дебютировала в прошлом месяце, она не единственная представительница королевской семьи, которая решилась на эксперименты с причёсками. Более того, её сестра Пиппа Миддлтон недавно блеснула новым образом во время редкого появления на Гран-при Великобритании Формулы-1.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред