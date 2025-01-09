Принц Уильям показал невероятно стильную и свежую Кейт

Уильям поделился ранее не публиковавшейся фотографией "невероятной жены и матери".

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Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

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Принц Уильям поделился фото Кейт

Как она выглядела

Принц Уильям опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены Кейт Миддлтон.

"Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной", — написал принц Уэльский в Instagram в четверг, ссылаясь на ее недавнюю борьбу с раком.

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"Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой", — продолжил от имени их троих детей.

"С днем ​​рождения, Кэтрин", — заключил будущий король. "Мы тебя любим", - добавил он.

Уильям поделился ранее не публиковавшейся фотографией "невероятной жены и матери", улыбающейся в социальных сетях.

Миддлтон позировала, засунув обе руки в передние карманы джинсов на черно-белом снимке, сделанном Мэттом Портеусом.

Она завершила свой образ белым топом, черным блейзером и клетчатым шарфом, уложив свои темные локоны в свободные волны.

Миддлтон вышла замуж за Уильяма в апреле 2011 года. В период с 2013 по 2018 год у пары родились Джордж, которому сейчас 11 лет, Шарлотта, которой сейчас 9 лет, и Луи, которому сейчас 6 лет.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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