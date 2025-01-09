Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Принц Уильям показал невероятно стильную и свежую Кейт

Алена Кюпели
9 января 2025, 22:06
354
Уильям поделился ранее не публиковавшейся фотографией "невероятной жены и матери".
Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Принц Уильям поделился фото Кейт
  • Как она выглядела

Принц Уильям опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены Кейт Миддлтон.

"Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной", — написал принц Уэльский в Instagram в четверг, ссылаясь на ее недавнюю борьбу с раком.

видео дня

"Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой", — продолжил от имени их троих детей.

"С днем ​​рождения, Кэтрин", — заключил будущий король. "Мы тебя любим", - добавил он.

Уильям поделился ранее не публиковавшейся фотографией "невероятной жены и матери", улыбающейся в социальных сетях.

Миддлтон позировала, засунув обе руки в передние карманы джинсов на черно-белом снимке, сделанном Мэттом Портеусом.

Она завершила свой образ белым топом, черным блейзером и клетчатым шарфом, уложив свои темные локоны в свободные волны.

Миддлтон вышла замуж за Уильяма в апреле 2011 года. В период с 2013 по 2018 год у пары родились Джордж, которому сейчас 11 лет, Шарлотта, которой сейчас 9 лет, и Луи, которому сейчас 6 лет.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

23:29Украина
Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

23:03Украина
Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

22:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

Последние новости

23:29

В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

23:03

Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

22:43

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

22:30

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

22:14

"Наибольшее количество жертв за последние 2 года": Миссия ООН об ударе по Запорожью

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
22:08

"Как это все надоело": Роднянский рассказал, что с ним происходит в США

22:06

Принц Уильям показал невероятно стильную и свежую Кейт

22:03

"Боль стала тише": Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко

22:00

"Рамштайн" и новые сроки окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:53

Пожар в США: дома известных россиян горят в пожарах

21:44

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

21:08

"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

21:01

"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

20:55

Сохранится ли "Рамштайн" при Трампе: в Пентагоне сделали заявление

20:55

Многие водители даже не догадываются: что означает лампочка ABS на панели приборов

20:17

Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

20:10

"Меняйте работу": нардеп зашкварился странным советом насчет низких зарплат

20:06

Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньоновВидео

19:59

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

19:58

Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса

Реклама
19:55

"Будто возвращаюсь в 2022": "американская" дочь Фреймут молится за Лос-Анджелес

19:40

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

19:10

Почему российские террористы убили и ранили десятки гражданских в Запорожьемнение

19:01

Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

18:55

Встреча Зеленского и Байдена сорвалась в последний момент: в СМИ назвали причину

18:50

Справятся избранные: найдите различия в картинках с принцессами за 15 сек

18:47

"Сроки сдвинулись": глава МИД Британии сказал, когда Трамп может закончить войну

18:38

Пожар в Лос-Анджелесе: горит дом, в котором умер Мэттью Перри

18:28

Нефтяной флот РФ поставят на прикол: прогноз новых санкций США

18:26

17-летних парней будут штрафовать за непостановку на учет: что им грозит

18:20

"Серьезная проблема": Фицо выступил с новыми угрозами для Украины - кого заденет

18:04

Как удалить пятно от сосновой смолы с одежды: 7 надежных способов

17:58

После заявлений Трампа о Гренландии: Песков захотел признания "референдумов"

17:33

Военный эксперт раскрыл неожиданный момент на встрече "Рамштайн": что известно

17:31

"Вам не стыдно?": польские политики устроили громкую ссору из-за Украины

17:28

Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

17:11

Контрнаступление ВСУ на Курщине: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте

17:08

Джо Байден впервые стал прадедушкой - первое фото с младенцем

17:04

Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg

17:04

Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике

Реклама
16:51

"Изменили характер войны": Зеленский анонсировал рекордное производство дронов

16:38

С легким паром: в чем польза бани для женщин

16:32

Доллар "взлетит": банкир спрогнозировал, каким будет курс в конце 2025 года

16:25

"Путин дал заднюю": известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье

16:25

Сколько стоит корги в 2025 году: основное, что нужно знать будущим владельцам

16:24

"Поражение РФ не означает конец войны": Куса сказал, какие гарантии нужны Украине

16:14

Почему телефон медленно заряжается: основные причины и как решить проблему

16:03

Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса

15:59

Зачем опытные водители оборачивают ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу

15:59

Зачем на самом деле Трампу Гренландия: в Reuters раскрыли важные детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять