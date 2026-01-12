Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

События вокруг Венесуэлы и Гренландии обесценивают то, что мы называем международным правом. Но перед Киевом открывается важная возможность.

https://glavred.info/world/politika-trampa-rushit-mirovoy-poryadok-ekspert-nazval-plyusy-i-minusy-dlya-ukrainy-10731563.html Ссылка скопирована

Максим Розумный объяснил, как политика Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии повлияет на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы:

Разрушение мирового порядка создает дополнительные риски для Украины

Украина может стать неудобным прецедентом для критиков США

Позиция Европы расширяет для Киева возможности геополитического маневра

Действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и территориальные претензии к Гренландии подрывают основы современного мирового порядка и международного права. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"То, что происходит вокруг Венесуэлы, а также территориальные претензии администрации Дональда Трампа к Гренландии, делегитимизирует и обесценивает то, что мы называем международным правом - Устав ООН и принципы, на которых построен современный мировой порядок, по крайней мере, на уровне деклараций", - сказал Розумный.

видео дня

По его словам, для Украины такое развитие событий невыгодно. Разрушение существующего мирового порядка делает положение Украины более уязвимым, хотя она и не является самым слабым государством.

"Окончательный слом этого мирового порядка и отмена правил игры создают для нас серьезные риски. Украина сегодня не является самым слабым государством в мире, но мы уже четвертый год в войне, мы истощены, и нам, безусловно, было бы очень уместно апеллировать именно к этим правилам и их соблюдению. Поэтому все это создает для нас определенные проблемы", - сказал Розумный.

С другой стороны, в этой ситуации есть и моменты, которые для Украины нельзя назвать неблагоприятными, но по крайней мере нейтральными.

В частности, апелляции к международному праву со стороны стран так называемого глобального Юга и антизападной коалиции — России, Китая и Индии — нередко выглядят противоречиво и ставят их представителей в неловкое положение.

Розумный привёл пример заявлений китайских дипломатов о необходимости уважения суверенитета государств, которые, по его словам, теряют содержательность, когда речь заходит об Украине. Аналогичную беспомощность, по мнению эксперта, демонстрируют и выступления российских представителей в Совете Безопасности ООН в контексте агрессии РФ против Украины.

"В этом смысле Украина даже может быть полезной для администрации Трампа как прецедент: становится сложнее критиковать США со стороны России, Китая или их сателлитов - Ирана, КНДР и других", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что окончательный кризис международных правил не является чем-то принципиально новым — сейчас он лишь стал очевидным. Среди важных возможностей для Украины Розумный выделил усиление и более принципиальную позицию Европы, которая, по его словам, фактически остается единственным форпостом либеральных ценностей и приверженности справедливому мировому порядку.

"Это укрепляет наш союз с Европой: мы входим в коалицию, которая стоит на защите этих принципов. Это не решающие преимущества, но они дают Украине пространство для геополитического маневрирования и позиционирования", — резюмировал он.

Военная операция США в Венесуэле

Как писал Главред, 3 января США провели операцию в Венесуэле, во время которой президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и увезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели, по меньшей мере, семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством Америки. По его словам, наблюдать за процессами в Венесуэле будет группа высокопоставленных чиновников, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также предупредил, что американские войска готовы осуществить повторное вторжение, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Вашингтоном.

В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал скриншот, который имитирует статью в Википедии. В посте говорится, что Трамп является "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Он якобы вступил в эту должность в январе 2026 года.

Truth Social

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: мнение аналитика

Британский журналист Гидеон Рахман в статье для Financial Times пишет о том, что последствия смены режима в Венесуэле носят поистине глобальный характер. Провозглашение "доктрины Донро" — в сочетании с шагами Трампа по сближению с Россией и Китаем — говорят о том, что его привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

"И Россия, и Китай осудили свержение Мадуро. Но Си Цзиньпин с радостью пожертвовал бы китайским влиянием в Венесуэле, если бы это означало, что Пекин получит полную свободу действий в отношении Тайваня. Россия пошла бы на ту же сделку и в отношении Украины", - пишет Рахман.

Журналист добавил, что в 2019 году Фиона Хилл, работавшая в первой администрации Трампа, заявила Конгрессу, что российское правительство "очень настойчиво давало понять, что хочет каким-то образом заключить очень странное соглашение об обмене, касающемся Венесуэлы и Украины".

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред