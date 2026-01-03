В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

Атаке могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.

https://glavred.info/world/v-stolice-venesuely-progremeli-vzryvy-zamecheny-vertolety-ssha-detali-10729052.html Ссылка скопирована

Взрывы в столице Венесуэлы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Над городом были замечены вертолеты Chinook

Южная часть города осталась без электричества

В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на юге города расположена крупная военная база.

видео дня

В то же время, в соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть американские вертолеты над столицей Венесуэлы.

По имеющейся информации, удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

По предварительным оценкам, в столице могли подвергнуться атакам по меньшей мере десять объектов.

В то же время, президент соседней Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас сейчас под атакой.

"Предупредите мир: на Венесуэлу напали", - написал он.

По его словам, страну бомбардируют ракетами. Президент призвал Организацию Американских государств и ООН немедленно встретиться.

Что именно происходит в венесуэльской столице - пока неизвестно, но президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в стране на фоне усиления давления на самопровозглашенного президента Николаса Мадуро, чтобы тот ушел с должности.

Впоследствии в CBS News сообщили, что представители администрации Трампа заявили, что им "известны" сообщения о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом.

Взрывы в столице Венесуэлы - видео:

Удары США по Венесуэле

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко говорил, что Соединенные Штаты вполне могут перейти к более активным действиям, в частности по ударам по наземным целям в Венесуэле с целью ослабления режима Мадуро.

По его словам, точечные военные действия могут быть направлены на ослабление режима Мадуро, а также на попытку расшатать ситуацию внутри страны.

Венесуэла - последние новости

Как сообщал Главред, 29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

Издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред