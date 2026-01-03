Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

Мария Николишин
3 января 2026, 09:18обновлено 3 января, 09:50
564
Атаке могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.
Венесуэла
Взрывы в столице Венесуэлы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В столице Венесуэлы прогремели взрывы
  • Над городом были замечены вертолеты Chinook
  • Южная часть города осталась без электричества

В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, южная часть города осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на юге города расположена крупная военная база.

видео дня

В то же время, в соцсетях публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть американские вертолеты над столицей Венесуэлы.

По имеющейся информации, удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

По предварительным оценкам, в столице могли подвергнуться атакам по меньшей мере десять объектов.

В то же время, президент соседней Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас сейчас под атакой.

"Предупредите мир: на Венесуэлу напали", - написал он.

По его словам, страну бомбардируют ракетами. Президент призвал Организацию Американских государств и ООН немедленно встретиться.

Что именно происходит в венесуэльской столице - пока неизвестно, но президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в стране на фоне усиления давления на самопровозглашенного президента Николаса Мадуро, чтобы тот ушел с должности.

Впоследствии в CBS News сообщили, что представители администрации Трампа заявили, что им "известны" сообщения о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом.

Взрывы в столице Венесуэлы - видео:

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

Удары США по Венесуэле

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко говорил, что Соединенные Штаты вполне могут перейти к более активным действиям, в частности по ударам по наземным целям в Венесуэле с целью ослабления режима Мадуро.

По его словам, точечные военные действия могут быть направлены на ослабление режима Мадуро, а также на попытку расшатать ситуацию внутри страны.

Венесуэла - последние новости

Как сообщал Главред, 29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

Издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венесуэла Николас Мадуро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

09:18Мир
Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

09:00Интервью
Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Последние новости

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
07:59

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

06:10

Возможен ли переворот в России в 2026 году?мнение

06:02

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

Реклама
05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

04:42

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

04:15

Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвелВидео

03:41

Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

02:44

Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

00:11

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

02 января, пятница
23:47

Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

23:22

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

22:54

Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

Реклама
22:51

"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

22:48

Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

22:23

Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

22:01

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

21:57

Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

Реклама
17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять