США готовят военную операцию против Мадуро: у Трампа на столе три сценария - NYT

Анна Ярославская
5 ноября 2025, 07:39
Белый дом рассматривает радикальные меры для устранения президента Венесуэлы от власти.
Дональд Трамп, Николас Мадуро
Президент Мадуро пытается избежать конфликта / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Кратко:

  • Трамп готовит три военных сценария по свержению Мадуро
  • Трамп еще не принял финального решения
  • Главная цель США — контроль над крупнейшими в мире запасами нефти Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации.

Как пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Трамп еще не принял окончательного решения. Его ключевые советники настаивают на силовом сценарии, а Министерство юстиции работает над созданием юридического обоснования, которое позволит действовать в обход Конгресса.

Ключевыми сторонниками военного вмешательства являются госсекретарь Марко Рубио (который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности) и заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер. Они считают, что свержение венесуэльского лидера является приоритетной задачей.

Сам Трамп до сих пор колеблется, опасаясь, что операция может провалиться и превратиться в "позорное поражение". Однако его главной мотивацией является потенциальная выгода для США, а именно - получение контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы, которые являются крупнейшими в мире.

Подготовка к возможной военной операции уже ведется

С конца августа США последовательно наращивают военное присутствие в Карибском бассейне. В регионе уже находится около 10 тысяч американских военнослужащих.

Ожидается, что в середине месяца туда прибудет самый новый и самый большой авианосец США Gerald R. Ford с 5 тысячами моряков и более 75 самолетами на борту.

Окончательное решение Трамп, вероятно, примет после прибытия авианосца.

На столе у Трампа лежат три варианта военных действий

Первый сценарий предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам и лояльным Мадуро подразделениям, с целью спровоцировать его на побег и сделать уязвимым для захвата.

Критики такого подхода предупреждают, что он может иметь противоположный эффект – сплотить поддержку вокруг лидера, находящегося в затруднительном положении.

Второй сценарий - более рискованный. Он предполагает привлечение элитных спецподразделений, таких как Delta Force (одно из самых засекреченных подразделений первого уровня секретности сил специальных операций Вооруженных сил США) или элитную команду "морских котиков" (SEAL Team Six), для прямого захвата или ликвидации Мадуро.

Третий сценарий - самый сложный и масштабный. Он предусматривает высадку американских спецназовцев с целью взятия под контроль аэродромов, нефтяных месторождений и другой критической инфраструктуры страны.

Эти два варианта сопровождаются значительно более высоким риском для жизни спецназовцев и гражданского населения.

Белый дом ищет лазейку, чтобы обойти Конгресс

Администрация Трампа ищет юридическую лазейку, чтобы обойти давние законодательные запреты США на убийство иностранных лидеров и действовать без официального разрешения Конгресса.

Министерство юстиции разрабатывает доктрину, согласно которой Мадуро и его окружение будут признаны центральными фигурами наркотеррористической группировки Cartel de los Soles. Такое определение, по мнению юристов администрации, делает Мадуро легитимной военной целью.

Венесуэлла: что происходит и в чем интерес Трампа

Интерес президента США Трампа к венесуэльской нефти является центральным элементом этого кризиса.

Даже при рассмотрении военных вариантов, администрация возобновила лицензию для американской нефтяной компании Chevron, которая является последней опорой экономики Венесуэлы.

Президент Мадуро пытается избежать конфликта, предлагая Трампу масштабные нефтяные концессии и контрольные пакеты акций в нефтяных компаниях. Он обещал перенаправить экспорт из Китая в США и ограничить контракты с китайскими, иранскими и российскими компаниями. Однако в начале октября Трамп отклонил это предложение, после чего наращивание военных сил США только ускорилось.

В Белом доме рассчитывают, что в случае свержения Мадуро, Chevron окажется в лучшем положении для освоения венесуэльских нефтяных богатств.

Как писал Главред, венесуэльский лидер Николас Мадуро попросил у главы РФ Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу.

Как писало The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, Николас Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет. Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану.

Угроза войны между США и Венесуэлой: мнение эксперта

Украинский политолог, который занимается исследованием Латинской Америки и Карибского бассейна, Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

По его словам, первый вариант - это ограниченное вмешательство, в частности через точечные удары по местам расположения или руководства режима Мадуро, или по определенным стратегическим объектам с целью дестабилизации ситуации и усиления давления.

"Таким образом, это может привести к ослаблению режима и, в конце концов, к его смене", - считает Фечко.

Второй вариант - это более масштабная операция, возможно даже с применением сил в формате полномасштабного вторжения. Политолог считает, что такой сценарий пока маловероятен.

"Во-первых, мы не видим достаточного количества американских сил, сосредоточенных в регионе. Те военные подразделения, которые сейчас размещены вокруг Венесуэлы, в Карибском бассейне, недостаточны для проведения масштабной операции. Они скорее призваны оказывать психологическое и политическое давление на Мадуро, а также осуществлять точечные действия", - отметил политолог.

О персоне: Иван Фечко

Иван Фечко - украинский политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", где занимается исследованием Латинской Америки и Карибского бассейна.

Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Американистика и европейские студии".

Основные направления его работы - международные отношения, интеграционные процессы в Латинской Америке, внешняя политика Украины в отношении стран региона, а также культурная дипломатия. Владеет украинским, английским и испанским языками, регулярно комментирует геополитические события для украинских медиа.

