В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

Украинские бойцы, которые находились в Грабовском, предоставляли свое табельное оружие местным жителям и равнодушно реагировали на вражеские дроны.

Россияне прорвались в Грабовское / Коллаж Главред, фото DeepState

Главное:

Военные безответственно относились к выполнению задач

Украинские бойцы равнодушно реагировали на вражеские дроны

Безответственность военных в Грабовском Сумской области стала причиной прорыва российских оккупантов и захвата десятков гражданских.

Как пишет мониторинговый ресурс DeepState, ситуация стала возможной из-за некомпетентных действий представителей Сил обороны, которые находились в населенном пункте.

"Группа, похожая на личный состав с оружием, которая удерживала там позиции, абсолютно безответственно относились к выполнению задач, а самое странное, что это никто не проверял и не контролировал", - сообщают аналитики.

Уточняется, что украинские бойцы, которые находились в селе, предоставляли свое табельное оружие местным жителям и равнодушно реагировали на вражеские дроны. Например, "могли под теми же дронами "накрывать поляну".

"Враг воспользовался возможностью отжать людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать. Сейчас село находится в серой зоне. Захочет ли противник его удерживать уже под постоянными поражениями наших дронов - покажет время. Но это звонок того, что необходимо провести аудит приграничных участков и проверить удержание позиций, чтобы потом не пришлось делать заявлений об отступлении из-за попыток противника "прорвать" границу, "преобладающим количеством", - добавили в DeepState.

Что происходит в приграничье на Сумщине

В Грабовском Сумской области ранее оставались люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины, заявил заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич в эфире телемарафона.

По его словам, в Грабовском было около 50 человек. В ближайших населенных пунктах - тоже было от 20 до 30 человек. В то же время 56%, или две трети населения, которое находится в зоне принудительной эвакуации - в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категорической форме, но взамен проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где жили исключительно все жители, которые отказались от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская громада находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией", - пояснил заместитель главы ОВА.

Он добавил, что сейчас там работают военные в проводятся стабилизационные действия. Однако комментировать ситуацию должны сами военные, поскольку ОВА там физически не присутствует.

На вопрос, собирается ли власть активизировать эвакуацию в связи с тем, что РФ пересекает границу на новых участках, Бабич отметил, что эвакуация продолжается волнами. Когда боевые действия стихают - она замедляется, а когда возрастают - тогда усиливается.

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

