Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

Украинские власти провалили вопрос обеспечения жилой и социальной инфраструктуры распределенной генерацией, считает Геннадий Рябцев.

Украинцев предупреждали о возможности эвакуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Рябцева:

У подавляющего числа граждан просто нет элементарных ресурсов для переезда

Власти провалили вопрос обеспечения инфраструктуры распределенной генерацией

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев прокомментировал звучавшие призывы представителей власти о том, что украинцам необходимо запасаться водой, едой и лекарствами на случай реализации худшего сценария, а также выезжать из городов.

"Подобные неосторожные высказывания ничего, кроме паники, спровоцировать не могут. Каждый раз, когда речь идет о таких чувствительных темах, нужно не ограничиваться одной фразой, а разъяснять, что имеется в виду, когда, в частности, предлагается уехать из города. Ведь уехать из города в чистое поле и замерзнуть там или на даче, где нет ни света, ни тепла, ни газа – это "прекрасно": меньше людей будет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт напомнил о том, что у подавляющего числа граждан просто нет элементарных ресурсов для переезда в другой регион.

"Поэтому никакой эвакуации, в частности из Киева, быть не может, потому что людям некуда эвакуироваться. Максимум, что сейчас может обеспечить ГСЧС, – это пункты обогрева, но и они в очень ограниченном количестве и в отдельных районах. Речь идет о больших палатках на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - считает он.

Собеседник говорит, что киевские городские власти, вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на очень сомнительные проекты, необходимо было направить их на приобретение и установку автономных генераторов.

"А у нас вместо того, чтобы подумать, что будет работать при любых условиях, при наличии исключительно топлива, бюджетным учреждениям навязывали установку никому не нужных фотоэлектрических панелей, которые сейчас присыпаны снежком и покрыты льдом – и все, ноль генерации. Зато на это потратили сотни миллионов гривен, если не долларов! И считается, что эти учреждения как будто оборудованы источниками питания. Но это ложь! Вот и имеем то, что имеем, а именно отключение света в течение длительного времени", - отметил он.

Рябцев добавил, что украинские власти на разных уровнях попросту провалили вопрос обеспечения жилой и социальной инфраструктуры распределенной генерацией.

"Именно поэтому люди моего возраста, прощаясь с соседями вечером, прощаются будто навсегда, потому что боятся, что могут замерзнуть ночью. Как это! А это свидетельствует о том, что вместо установки генератора в межсезонье у нас устанавливали фотоэлектрические панели", - резюмировал он.

Без горячей воды три месяца: тревожный прогноз эксперта

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин прокомментировал вопрос по поводу того, несет ли длительное отключение горячего водоснабжения риски для системы. "На самом деле ситуация динамична – за два-три месяца (отключений, - ред.) система не разрушится. Все будет зависеть от темпов ремонта, ввода в работу дополнительных мощностей и восстановления источников теплоснабжения", - пояснил он.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев также подчеркнул, что с наступлением температур, близких к нулю, не стоит ожидать сокращения продолжительности отключений или их полной отмены.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

