Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Эксперт добавил, что сейчас Украине не хватает трети генерации.

https://glavred.info/energy/otmena-grafikov-otklyucheniy-ekspert-skazal-kogda-ukraincy-smogut-vydohnut-10736030.html Ссылка скопирована

Сколько будут длиться отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

В ближайшее время отключения света не прекратятся

Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты

Также нужно подключить генерацию к Объединенной энергосистеме

Надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, с отключениями света украинцы будут жить до тех пор, пока не будут выполнены два условия.

видео дня

"Во-первых, пока у нас не будет достаточно средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты, летящие по нашим энергетическим объектам, а, во-вторых, пока не будет подключена новая генерация к Объединенной энергосистеме. Другими словами, пока у нас не появится то, чем можно заменить то, что выбито Россией", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас Минэнерго засекречивает всю информацию, полностью закрывает ее, прежде всего, от граждан.

"Я этого не понимаю, потому что российская разведка и так все знает. Президент отмечал, что у нас сейчас в доступе 11 гигаватт генерации. В то же время Свириденко перед началом сезона заявляла, что у нас готово к сезону 17,6 гигаватт генерации. 17,6 гигаватт минус 11 гигаватт равно 6,6 гигаватт. Именно столько нам не хватает, то есть трети генерации. Где взять 6,6 гигаватт? А появиться они могут благодаря стимулам от правительства", - отметил Рябцев.

По его мнению, чем больше будет распределенной генерации, тем меньше будет перерывов в энергоснабжении.

Когда ситуация со светом может улучшиться

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине значительно осложнилась ситуация с энергоснабжением, однако со временем общая картина может постепенно улучшиться.

По его словам, ближе к началу марта ситуация станет лучше. Он также добавил, что если Украину сковывают новые морозы до -20 градусов, то ситуация станет сложнее.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" говорили, что в среду, 28 января, во всех регионах Украины будут отключать свет. Будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.

Пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред