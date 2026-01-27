Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Вы узнаете:
- Как завтра будут отключать свет в Украине
- В каких регионах будут действовать графики отключения электроэнергии
В среду, 28 января, во всех регионах Украины будут отключать свет. Как сообщили в "Укрэнерго", завтра будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.
В компании отметили, что причина отключения света - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Когда в Украине улучшится ситуация со светом - прогноз эксперта
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в Украине постепенно улучшается ситуация в энергосистеме на фоне потепления.
По его словам, в ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но все зависит от "фактора "Путин", который непредсказуем".
Игнатьев считает, что к лету графики вряд ли отменят, потому что по два энергоблока атомных станций будут одновременно выводить в плановый ремонт.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Недавно Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
