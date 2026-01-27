Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток.

Как будут отключать свет 28 января - данные "Укрэнерго" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Как завтра будут отключать свет в Украине

В каких регионах будут действовать графики отключения электроэнергии

В среду, 28 января, во всех регионах Украины будут отключать свет. Как сообщили в "Укрэнерго", завтра будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.

В компании отметили, что причина отключения света - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Когда в Украине улучшится ситуация со светом - прогноз эксперта

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в Украине постепенно улучшается ситуация в энергосистеме на фоне потепления.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но все зависит от "фактора "Путин", который непредсказуем".

Игнатьев считает, что к лету графики вряд ли отменят, потому что по два энергоблока атомных станций будут одновременно выводить в плановый ремонт.

Как писал Главред, ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Недавно Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

