'Надо действовать быстрее': Зеленский требует немедленных решений для Киева

Ключевые тезисы Зеленского:
- Более 1200 многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления
- Самая сложная ситуация - в столице и Киевской области, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях
- Ожидается доклад с четкими сроками восстановления теплоснабжения
В Киеве более 1200 многоквартирных домов остаются без отопления. Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской области, Харьковской области, Черниговской области, Сумской области, Днепропетровской области и Запорожье. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву. Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными - нужно действовать быстрее", - подчеркнул глава государства.видео дня
Зеленский заявил, что особое внимание сосредоточено на Дарнице и других районах левого берега, где тысячи людей нуждаются в немедленной поддержке. Уже сегодня вечером президент ожидает доклад о четких сроках исправления ситуации.
По словам президента, проверяется готовность социальной инфраструктуры, пунктов обогрева, школ и пунктов поддержки, обеспечение горячим питанием и мобильной связью. Премьер-министру и министру финансов поручено срочно закупить необходимое для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения в Киеве.
Министр энергетики координирует поддержку с партнерами и местными руководителями. Кроме того, командующий Воздушными силами ВСУ и министр обороны будут определять дополнительные варианты защиты для Харькова.
"Спасибо всем, кто сейчас задействован в восстановительных работах, работает в ремонтных бригадах, на объектах энергетики. Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентен. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально", - добавил Зеленский.
Когда улучшится ситуация в Киеве - прогноз нардепа
Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Киев24 заявил, что ситуация с энергоснабжением и отоплением в столице остается сложной. По его словам, жителям Троещины придется ждать 4-5 суток на полное восстановление тепла при условии стабилизации работы ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и восстановления ТЭЦ-6.
Он также отметил, что февраль будет непростым и будет сопровождаться длительными ограничениями. Более стабильный режим энергопотребления, по прогнозу Нагорняка, возможен в марте-апреле.
Ситуация со светом и теплом в Киеве - последние новости
Напомним, в воскресенье утром в Киеве к отоплению подключили более 340 домов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В то же время из-за обстрелов без тепла до сих пор остаются 1330 многоэтажек. Коммунальщики и энергетики совместно с бригадами из других городов и специалистами "Укрзализныци" продолжают восстановительные работы.
Кроме того, по всей Украине продолжается ликвидация последствий ударов РФ по энергетической инфраструктуре. В Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч абонентов. К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы - работают сотни ремонтных бригад.
Как сообщал Главред, 26 января в Киевской области стабилизировали электроснабжение и переходят к плановым почасовым отключениям. В то же время, как сообщили в ДТЭК, ситуация остается сложной и может меняться.
