Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

Инна Ковенько
25 января 2026, 21:30
Свет будут отключать в объеме двух очередей в течение суток.
Отключение света в Ровенской области 26 января
Отключение света в Ровенской области 26 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Ровенской области 26 января введены графики отключения света
  • Ограничения будут действовать в течение суток
  • Свет будут отключать в объеме двух очередей

В понедельник, 26 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 26.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 26 января:

  • подчерга 1.1:
  • с 00:00 до 04:00
  • с 14:00 до 17:00
  • подчерга 1.2:
  • с 00:00 до 04:00
  • с 14:00 до 17:00
  • подчерга 2.1:
  • с 04:00 до 08:00
  • с 16:00 до 19:00
  • подчерга 2.2:
  • с 04:00 до 08:00
  • с 16:00 до 19:00
  • подчерга 3.1:
  • с 06:00 до 10:00
  • с 17:00 до 20:00
  • подчерга 3.2:
  • с 06:00 до 10:00
  • с 17:00 до 20:00
  • подчерга 4.1:
  • с 08:00 до 12:00
  • с 19:00 до 22:00
  • подчерга 4.2:
  • с 08:00 до 12:00
  • с 19:00 до 22:00
  • подчерга 5.1:
  • с 10:00 до 14:00
  • с 20:00 до 23:00
  • подчерга 5.2:
  • с 10:00 до 14:00
  • с 20:00 до 23:00
  • подчерга 6.1:
  • с 12:00 до 16:00
  • с 23:00 до 00:00
  • подчерга 6.2:
  • с 12:00 до 16:00
  • с 23:00 до 00:00

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В столице утром воскресенья к теплоснабжению подключили еще более 340 жилых домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время после вражеской атаки на критическую инфраструктуру 24 января без тепла все еще остаются 1330 многоэтажек.

Также в понедельник, 26 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. По данным Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

