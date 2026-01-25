Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

Свет будут отключать в объеме двух очередей в течение суток.

В Ровенской области 26 января введены графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение суток

Свет будут отключать в объеме двух очередей

В понедельник, 26 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 26.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений для Ровенской области на 26 января:

подчерга 1.1:

с 00:00 до 04:00

с 14:00 до 17:00

подчерга 1.2:

с 00:00 до 04:00

с 14:00 до 17:00

подчерга 2.1:

с 04:00 до 08:00

с 16:00 до 19:00

подчерга 2.2:

с 04:00 до 08:00

с 16:00 до 19:00

подчерга 3.1:

с 06:00 до 10:00

с 17:00 до 20:00

подчерга 3.2:

с 06:00 до 10:00

с 17:00 до 20:00

подчерга 4.1:

с 08:00 до 12:00

с 19:00 до 22:00

подчерга 4.2:

с 08:00 до 12:00

с 19:00 до 22:00

подчерга 5.1:

с 10:00 до 14:00

с 20:00 до 23:00

подчерга 5.2:

с 10:00 до 14:00

с 20:00 до 23:00

подчерга 6.1:

с 12:00 до 16:00

с 23:00 до 00:00

подчерга 6.2:

с 12:00 до 16:00

с 23:00 до 00:00

Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области

В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.

Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В столице утром воскресенья к теплоснабжению подключили еще более 340 жилых домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время после вражеской атаки на критическую инфраструктуру 24 января без тепла все еще остаются 1330 многоэтажек.

Также в понедельник, 26 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. По данным Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

