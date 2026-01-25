Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

Главное:
- В Ровенской области 26 января введены графики отключения света
- Ограничения будут действовать в течение суток
- Свет будут отключать в объеме двух очередей
В понедельник, 26 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства по команде НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области 26.01.2026 будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений для Ровенской области на 26 января:
- подчерга 1.1:
- с 00:00 до 04:00
- с 14:00 до 17:00
- подчерга 1.2:
- с 00:00 до 04:00
- с 14:00 до 17:00
- подчерга 2.1:
- с 04:00 до 08:00
- с 16:00 до 19:00
- подчерга 2.2:
- с 04:00 до 08:00
- с 16:00 до 19:00
- подчерга 3.1:
- с 06:00 до 10:00
- с 17:00 до 20:00
- подчерга 3.2:
- с 06:00 до 10:00
- с 17:00 до 20:00
- подчерга 4.1:
- с 08:00 до 12:00
- с 19:00 до 22:00
- подчерга 4.2:
- с 08:00 до 12:00
- с 19:00 до 22:00
- подчерга 5.1:
- с 10:00 до 14:00
- с 20:00 до 23:00
- подчерга 5.2:
- с 10:00 до 14:00
- с 20:00 до 23:00
- подчерга 6.1:
- с 12:00 до 16:00
- с 23:00 до 00:00
- подчерга 6.2:
- с 12:00 до 16:00
- с 23:00 до 00:00
Пункты несокрушимости в Ровно - где найти пункты несокрушимости в Ровенской области
В случае отключений света жители Ровно могут рассчитывать на сеть пунктов несокрушимости и обогрева. Они работают в разных частях города и переходят в круглосуточный режим во время длительных блэкаутов.
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Ровно можно найти по ссылке.
Перечень пунктов несокрушимости в Ровенской области публиковала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В столице утром воскресенья к теплоснабжению подключили еще более 340 жилых домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время после вражеской атаки на критическую инфраструктуру 24 января без тепла все еще остаются 1330 многоэтажек.
Также в понедельник, 26 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. По данным Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.
Читайте также:
- Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января
- РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага
- Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред