Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

Алексей Тесля
25 января 2026, 19:26
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла.
В Киеве сотни домов остаются без отопления

Важное:

  • В Киеве еще более 340 домов подключили к теплоснабжению
  • Без тепла остаются еще 1330 многоэтажек

С утра воскресенья в Киеве еще более 340 домов подключили к теплоснабжению, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января без тепла остаются 1330 многоэтажек.

"Напомню, вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6000 домов. Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, где нет тепла", - написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что помогают киевским специалистам также бригады из нескольких других городов Украины и бригады "Укрзализныци".

Отключения отопления в Киеве: комментарий эксперта

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко оценил шансы на возобновление отопления и работы коммунальных систем в Киеве после масштабных ударов со стороны РФ. Он отметил, что подключение домов к мобильным мини-котельным возможно лишь после проведения комплекса предварительных технических работ.

Отключение отопления - новости по теме

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

