Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

Алексей Тесля
23 января 2026, 21:45
38
По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек.
Мороз, отопление
В Украине сложная ситуация с отоплением / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Ситуация остается сложной особенно в Киеве
  • В Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание, на котором обсудил ход восстановительных работ в энергетической сфере.

"В целом ситуация остается сложной, и особенно это Киев и область, Днепровщина - Днепр, Кривой Рог, Харьков и область, Запорожье, Сумская область и Черниговская область. Отдельно разобрали ситуацию в Одессе", - рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

видео дня

Он также сообщил о решении о дополнительных выплатах всем рабочим, привлеченным к аварийно-восстановительным работам, в размере 20 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев, начиная с января.

"Есть также решение, чтобы поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах. Доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились с премьер-министром, с министром энергетики, какой формат выплат будет и как люди их получат. Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тыс. грн. За январь, февраль и март этого года", - написал Зеленский.

Он также отметил работу Министерства внутренних дел Украины: "Все максимально четко и конкретно по запасам генераторов и оборудования, по реальной помощи городам, и больше всего - Киеву, по пунктам обогрева и поддержки людей". "К сожалению, в столице до сих пор без отопления дома. Максимум бригад, максимум оборудования применяется, чтобы помочь людям", - отметил президент.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко программы, которые могут поддержать экономику и громады: "То, что касается генераторов и возможностей бизнеса работать". "Максимально лояльные программы, чтобы помочь малому бизнесу покупать и содержать генераторы. Чиновники сегодня должны представить все обществу", - рассказал он.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Ситуация с отоплением в Киеве: главное

По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января, сообщил столичный городской голова Виталий Кличко,

"На 18:00 без тепла остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - написал Кличко.

Он добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель в остальные дома.

Отключение отопления: эксперт о сценарии для Киева

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности возобновления отопления и других коммунальных услуг в Киеве после масштабных обстрелов со стороны РФ. Он отметил, что подключение жилых домов к мобильным мини-котельным требует проведения целого комплекса предварительных технических работ.

Отключение отопления - новости по теме

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Владимир Зеленский Виталий Кличко Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:57Экономика
"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

21:45Украина
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

21:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Последние новости

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночь

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

Реклама
20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

Реклама
18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

16:01

Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

15:51

Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

15:38

Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

14:59

Есть ли в украинском языке слово "спасибо" - языковед расставила точки над "і"Видео

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

Реклама
13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять