"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

В Украине сложная ситуация с отоплением / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

Ситуация остается сложной особенно в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание, на котором обсудил ход восстановительных работ в энергетической сфере.

"В целом ситуация остается сложной, и особенно это Киев и область, Днепровщина - Днепр, Кривой Рог, Харьков и область, Запорожье, Сумская область и Черниговская область. Отдельно разобрали ситуацию в Одессе", - рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Он также сообщил о решении о дополнительных выплатах всем рабочим, привлеченным к аварийно-восстановительным работам, в размере 20 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев, начиная с января.

"Есть также решение, чтобы поддержать непосредственно каждого и каждую в ремонтных бригадах. Доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились с премьер-министром, с министром энергетики, какой формат выплат будет и как люди их получат. Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тыс. грн. За январь, февраль и март этого года", - написал Зеленский.

Он также отметил работу Министерства внутренних дел Украины: "Все максимально четко и конкретно по запасам генераторов и оборудования, по реальной помощи городам, и больше всего - Киеву, по пунктам обогрева и поддержки людей". "К сожалению, в столице до сих пор без отопления дома. Максимум бригад, максимум оборудования применяется, чтобы помочь людям", - отметил президент.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко программы, которые могут поддержать экономику и громады: "То, что касается генераторов и возможностей бизнеса работать". "Максимально лояльные программы, чтобы помочь малому бизнесу покупать и содержать генераторы. Чиновники сегодня должны представить все обществу", - рассказал он.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

Ситуация с отоплением в Киеве: главное

По состоянию на вечер 23 января в Киеве без отопления остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января, сообщил столичный городской голова Виталий Кличко,

"На 18:00 без тепла остаются еще 1200 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", - написал Кличко.

Он добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель в остальные дома.

Отключение отопления: эксперт о сценарии для Киева

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности возобновления отопления и других коммунальных услуг в Киеве после масштабных обстрелов со стороны РФ. Он отметил, что подключение жилых домов к мобильным мини-котельным требует проведения целого комплекса предварительных технических работ.

Отключение отопления - новости по теме

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

