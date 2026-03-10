"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

Вкратце:
26 февраля украинская актриса Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой. Беременность стала для нее неожиданностью, признается она.
В своем блоге в Insatgram Сагайдачная рассказала, что до пятого месяца не знала, что носит под сердцем ребенка. "Я до последнего не понимала, что я беременна, пока на 5 месяце не почувствовала движения (бежала на тренировку и наклонилась завязать кроссовки)", - говорит Анна.
Теперь актриса убеждена, что новорожденный сын и ее средняя дочь Мира, между которыми разница всего 14 месяцев, заранее "договорились" о сюрпризе для мамы. Анна Сагайдачная опубликовала серию трогательных снимков со всеми тремя детьми.
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
