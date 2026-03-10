"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

Тилан Блондо похвасталась роскошным обручальным кольцом.

Тилан Блондо сейчас - за кого выходит самая красивая девочка в мире / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thylaneblondeau

О помолвке Тилан Блондо

Кто стал женихом модели

Французская модель Тилан Блондо, более известная, как "самая красивая девочка в мире" (начала карьеру модели в раннем возрасте - прим. редактора), объявила о помолвке со своим бойфрендом, французским актером и сыном Шарлотты Генсбур Беном Атталем. Предложение руки и сердца во время совместного отдыха в Греции 24-летняя Тилан получила 8 марта.

В своем блоге в Insatgram Блондо показала фото с помолвки с подписью: "Я сказала "да" своему лучшему другу. Отныне и до бесконечности". Атталь выбрал для невесты обручальное кольцо с крупным драгоценным камнем овальной огранки.

Тилан Блондо и Бен Атталь начали встречаться в 2020 году. До встречи с актером модель около года строила отношения с французским диджеем Миланом Мериттом.

Тилан Блондо сейчас - за кого выходит самая красивая девочка в мире / фото: instagram.com/thylaneblondeau

Тилан Блондо сейчас - за кого выходит самая красивая девочка в мире / фото: instagram.com/thylaneblondeau

О персоне: Тилан Блондо Тилан Блондо - французская фотомодель и актриса. Карьеру фотомодели начала в 4 года. Была лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других. В данный момент сотрудничает с компанией Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, сообщает Википедия.

