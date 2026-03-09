Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутер

Вы узнаете:
Домашний роутер может стать уязвимым местом всей сети, если его оставить с заводскими настройками.
В таком случае злоумышленники способны перехватывать интернет-трафик, перенаправлять пользователей на фальшивые сайты или получать доступ к подключённым устройствам — от телевизоров до камер наблюдения, пишет Profit.
При этом многие пользователи годами не меняют настройки, ограничиваясь только названием Wi-Fi.
Повысить безопасность можно всего за несколько минут. В первую очередь стоит изменить стандартный пароль администратора роутера и отключить удалённое управление, если оно не требуется.
Также важно включить современное шифрование Wi-Fi (WPA3 или хотя бы WPA2-AES), задать длинный пароль и отключить функцию WPS, которая считается уязвимой.
Дополнительно специалисты советуют регулярно обновлять прошивку устройства и создавать отдельную сеть для гостей или "умной" техники. Полезно периодически проверять список подключённых устройств: если появляются неизвестные, следует сменить пароли и перезапустить роутер.
Маршрутизатор — это основа всей домашней сети. Если он надёжно защищён и правильно настроен, риск взлома всех подключённых устройств значительно снижается.
Где лучше установить роутер: рекомендации специалистов
Скорость и стабильность Wi-Fi во многом зависят от того, где находится роутер. Один из главных советов специалистов — размещать устройство ближе к центру квартиры или дома. Так сигнал сможет более равномерно распространяться по всем комнатам.
При выборе места также стоит учитывать, что стены, перегородки и перекрытия могут заметно ослаблять сигнал. Из-за этого соединение становится медленнее, а интернет может работать менее стабильно.
Эксперты YouTube-канала IT Orakul рассказывают, из-за чего интернет может работать медленно и какие факторы чаще всего влияют на качество соединения.
По их словам, причиной проблем нередко становятся неправильные настройки, устаревший роутер или различные помехи вокруг. В ролике специалисты делятся простыми рекомендациями, которые помогут усилить сигнал и сделать работу интернета дома быстрее и стабильнее.
