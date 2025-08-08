Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"

Эксперты советуют проверить расположение роутера, чтобы избежать помех и сохранить максимальную скорость интернета.

Нужно устанавливать роутер в центре помещения, чтобы сигнал равномерно распределялся по всем комнатам / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие вещи "воруют" скорость Wi-Fi

Почему микроволновка портит сигнал

Где поставить роутер для максимума скорости

Казалось бы, медленный интернет - это проблема провайдера. Но что, если причина на самом деле в доме

Главред решил разобраться, какие предметы могут блокировать Wi-Fi сигнал и значительно снижать скорость интернета.

Экспертный взгляд

Авторы Daily Express отмечают, что электромагнитные волны, которые излучает роутер, отражаются от металлических поверхностей. Это создает препятствия, которые мешают сигналу добраться до ваших устройств. Это объясняет, почему такие предметы, как:

металлические каркасы кроватей;

холодильники и микроволновые печи;

металлические шкафы, двери, полки и светильники;

зеркала с металлической основой;

должны находиться как можно дальше от вашего роутера.

Не только металл: какие еще предметы блокируют сигнал

Кроме металла, есть и другие материалы, которые могут замедлить или полностью прервать сигнал Wi-Fi. Толстые бетонные стены и керамическая плитка также являются препятствиями. Кроме того, некоторые устройства, работающие на тех же радиочастотах, что и Wi-Fi, например, микроволновые печи, умные колонки или радионяни, могут поглощать ваш сигнал, делая его слабее.

Где идеальное место для роутера

Чтобы обеспечить максимальную скорость, специалисты рекомендуют размещать роутер:

в центре комнаты, а не в углу;

на возвышении, а не на полу;

подальше от толстых стен.

Оптимальным вариантом может быть коридор, ведь оттуда сигнал легко проникает во все близлежащие комнаты, а между роутером и вашими гаджетами обычно будет не более одной стены.

Лайфхак для усиления Wi-Fi сигнала смотрите в видео.

