Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

Анна Ярославская
7 августа 2025, 12:37
Если принять меры, то можно продлить срок службы современной бытовой техники.
Как продлить срок службы бытовой техники / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему современные бытовые приборы служат не так долго, как техника предыдущих поколений
  • Какой срок службы холодильника, микроволновки и посудомойки
  • Как продлить срок службы кухонных приборов

Бытовая техника уже давно стала обыденностью. Мы пользуемся ею каждый день, но мало кто задумывается над тем, что пользоваться ею нужно правильно, чтобы холодильник, стиральная машина или посудомоечная машина прослужили как можно дольше.

Как продлить срок службы бытовой техники, рассказали эксперты в комментарии изданию Martha Stewart.

Если вам интересно, что делать с холодильником, когда он не используется, читайте материал: Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его.

Каков срок службы бытовой техники

Современная кухонная техника обычно служит от восьми до пятнадцати лет. Если выбирать товары известных брендов и проводить регулярное обслуживание, то этот срок может значительно увеличиться.

"На долговечность устройства влияют несколько факторов, в том числе частота его использования, качество обслуживания, качество марки или модели, качество установки и даже факторы окружающей среды, такие как влажность, вентиляция или скачки напряжения", — объяснил Марк Маковски, владелец компании по ремонту Ace Appliance Repair.

Срок службы кухонной техники

  • холодильники: от 10 до 15;
  • стиральные машины: от 8 до 12 лет;
  • измельчители пищевых отходов: от 8 до 12 лет;
  • морозильные камеры (отдельно стоящие): от 12 до 20 лет;
  • микроволновые печи: от 7 до 10 лет;
  • духовки/плиты (газовые или электрические): от 13 до 20 лет.

Как продлить срок службы кухонной техники

Современная кухонная техника, как правило, служит не так долго, как техника предыдущих поколений. Причина этого проста: техника прошлых лет часто была рассчитана на несколько десятилетий - иногда даже на 30 и более лет - благодаря более простой механике и более прочным материалам.

Однако, существуют способы продлить срок службы современной техники. Эксперты озвучили ряд советов:

1. Регулярно и тщательно очищайте кухонные приборы, даже те, которые помогают вам в уборке, например, посудомоечные машины или измельчители мусора.

Этот процесс не должен ограничиваться простым протиранием.

Маковски объяснил, что засорённые фильтры и вентиляционные отверстия увеличивают нагрузку на приборы, что приводит к их износу и повышению энергопотребления.

Посудомоечные машины с загрязненными фильтрами не могут нормально сливать воду или могут оставлять запах или грязь на посуде.

Лезвия измельчителя мусора со скопившейся грязью вынуждены работать интенсивнее и нагружать двигатель.

Если конденсаторы холодильников и морозильников загрязнены, им приходится прилагать больше усилий для эффективного охлаждения.

Как же содержать бытовую технику в чистоте? Если тщательно чистить кухонную технику раз в месяц, это может существенно улучшить производительность и срок службы.

Если у вас есть домашние питомцы или вы живёте в пыльном районе, то чистить их следует чаще.

2. Следуйте инструкции по уходу. В ней подробно описано всё: от идеальной загрузки до ограничений по весу и рекомендаций по использованию моющих средств.

Стоит помнить, что перегрузка приведёт к чрезмерному износу и более частому ремонту.

Например, переполненная посудомоечная машина может заблокировать разбрызгиватели и снизить эффективность очистки, а переполненный холодильник может ограничить воздушный поток и перегрузить компрессор.

Если в посудомоечной машине использовать неправильное моющее или чистящее средство, например, средства для мытья посуды или агрессивные абразивные материалов для варочных панелей, это может со временем повредить компоненты посудомойки.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

3. Полные сезонные осмотры — отличный способ поддерживать технику в хорошем состоянии.

Эксперты советуют проверять уплотнители на дверцах и вентиляционные отверстия. Стоит прислушиваться к любым необычным шумам во время работы. Также можно отнести кухонные приборы в сервисный центр для профессионального обслуживания, особенно это касается таких приборов, как холодильники и посудомоечные машины.

Ведь зачастую без экспертного взгляда можно легко пропустить ранние признаки ухудшения состояния или выхода из строя.

4. Немедленно устраняйте любые проблемы. Возникает соблазн отложить ремонт, но во многих случаях со временем проблема только усугубится, а стоимость ремонта увеличится.

Ранее Главред писал, почему люди кладут туалетную бумагу в холодильник. Оказывается, что это поможет избавиться от неприятного запаха.

Также мы писали о том, что именно обозначают символы на панели управления духовки. Знание этих значков необходимо для безопасного использования устройства и получения наилучших результатов при приготовлении пищи.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

