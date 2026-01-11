Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

На Рождество и Новый год столы украинцев "ломаются" от различных блюд, среди которых много майонезных салатов. Если после праздников хочется чего-то легкого, Главред рекомендует вам приготовить невероятный салат с зеленой заправкой.
Рецептом поделилась кулинарный блогер@alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- микс зелени;
- кукуруза;
- белая фасоль;
- помидоры черри;
- огурцы - 2 шт;
- сладкий перец;
- куриное филе - 1 шт.
Для заправки:
авокадо - половинка;
шпинат;
чеснок - 1-2 зубчика;
греческий йогурт - 100 г;
лимонный сок - 1 ст.л;
соль по вкусу.
Процесс приготовления
Сначала нужно замариновать куриное филе в любимых специях. Тем временем к миксу зелени добавляем кукурузу, фасоль, нарезаем овощи.
Замаринованное филе нужно обжарить до золотистого цвета.
Чтобы приготовить заправку для салата, вам нужно смешать авокадо, шпинат, чеснок, лимонный сок и греческий йогурт. Не забудьте добавить соль. Тщательно перебейте все ингредиенты блендером, чтобы заправка стала однородной. Затем заправляем салат и осторожно перемешиваем.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат без майонеза - смотрите видео:
