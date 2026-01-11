Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

Салат готовится без капли майонеза.

https://glavred.info/recipes/bozhestvennyy-salat-kotoryy-sedyat-za-5-minut-ves-sekret-v-zapravke-10731356.html Ссылка скопирована

Рецепт салата без майонеза / Коллаж: Главред, фото pixabay, скриншот из видео

На Рождество и Новый год столы украинцев "ломаются" от различных блюд, среди которых много майонезных салатов. Если после праздников хочется чего-то легкого, Главред рекомендует вам приготовить невероятный салат с зеленой заправкой.

Рецептом поделилась кулинарный блогер@alionakarpiuk.

Ингредиенты:

видео дня

микс зелени;

кукуруза;

белая фасоль;

помидоры черри;

огурцы - 2 шт;

сладкий перец;

куриное филе - 1 шт.

Для заправки:

авокадо - половинка;

шпинат;

чеснок - 1-2 зубчика;

греческий йогурт - 100 г;

лимонный сок - 1 ст.л;

соль по вкусу.

Процесс приготовления

Сначала нужно замариновать куриное филе в любимых специях. Тем временем к миксу зелени добавляем кукурузу, фасоль, нарезаем овощи.

Замаринованное филе нужно обжарить до золотистого цвета.

Чтобы приготовить заправку для салата, вам нужно смешать авокадо, шпинат, чеснок, лимонный сок и греческий йогурт. Не забудьте добавить соль. Тщательно перебейте все ингредиенты блендером, чтобы заправка стала однородной. Затем заправляем салат и осторожно перемешиваем.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат без майонеза - смотрите видео:

@alionakarpiuk САЛАТ с зеленой заправкой. Яркий, питательный и очень вкусный? Ингредиенты: •микс зелени •кукуруза •белая фасоль •помидоры черри •2 огурца •сладкий перец •куриное филе 1 шт Для зеленой заправки: •половина авокадо •шпинат •1-2 зубчика чеснока •100 г греческого йогурта •1 ст.л. лимонного сока •соль по вкусу Приготовление: 1. К миксу зелени добавляем кукурузу, фасоль, нарезаем овощи, маринуем куриное филе и обжариваем до золотистого цвета. 2. Для заправки все ингредиенты перебиваем блендером до однородности, заправляем салат и перемешиваем. Приятного аппетита! Вкусный и сытный салатик, а цвета какие, ну вааау! Обязательно попробуйте♥️ Все необходимое приобрела в @silpo.ukraine #салат #салатик #рецепт ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Другие рецепты:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk — популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред