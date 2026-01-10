Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

На ужин хозяйки часто готовят котлеты или отбивные. Но если они уже надоели, то есть отличная альтернатива классическим домашним блюдам - куриные колбаски.
Главред узнал, как их приготовить. Об этом в TikTok foodblog_kristi рассказала украинская блогерша Кристина.
Куриные колбаски — рецепт
Ингредиенты
- Куриное филе 600 г
- Яйцо 1 шт.
- Сливки 20% 100 мл
- Чеснок 5 зубчиков
- Укроп
- Соль
- Сливочное масло
Куриное филе нарезаем на куски и бросаем вместе с яйцом, укропом, сливками, чесноком, солью и любимыми специями в чашу блендера. Перебиваем все до однородной массы и перекладываем в кондитерский мешок.
Далее вырезаем прямоугольники из рукава для запекания и выкладываем на них фарш. Скручиваем рукав так, чтобы образовались колбаски, и плотно закрываем их с двух сторон.
Выкладываем колбаски в кипящую воду и варим в течение 10-15 минут. После этого снимаем с них пленку и обжариваем колбаски на сливочном масле до золотистости.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить куриные колбаски:
