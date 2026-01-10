Проще не придумаешь: рецепт куриных колбасок, от которых невозможно оторваться

Рецепт очень вкусных колбасок, которые можно приготовить дома.

Рецепт домашних куриных колбасок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На ужин хозяйки часто готовят котлеты или отбивные. Но если они уже надоели, то есть отличная альтернатива классическим домашним блюдам - куриные колбаски.

Главред узнал, как их приготовить. Об этом в TikTok foodblog_kristi рассказала украинская блогерша Кристина.

Куриные колбаски — рецепт

Ингредиенты

Куриное филе 600 г

Яйцо 1 шт.

Сливки 20% 100 мл

Чеснок 5 зубчиков

Укроп

Соль

Сливочное масло

Куриное филе нарезаем на куски и бросаем вместе с яйцом, укропом, сливками, чесноком, солью и любимыми специями в чашу блендера. Перебиваем все до однородной массы и перекладываем в кондитерский мешок.

Далее вырезаем прямоугольники из рукава для запекания и выкладываем на них фарш. Скручиваем рукав так, чтобы образовались колбаски, и плотно закрываем их с двух сторон.

Выкладываем колбаски в кипящую воду и варим в течение 10-15 минут. После этого снимаем с них пленку и обжариваем колбаски на сливочном масле до золотистости.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить куриные колбаски:

@foodblog_kristi Куриные колбаски? Ингредиенты: •куриное филе 600 г •яйцо 1 шт •сливки 20% 100 мл •чеснок 5 зубчиков •укроп •соль •паприка, мускатный орех, черный перец, орегано •сливочное масло для жарки Приготовление: Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Отправляем его в чашу блендера. Туда же добавляем чеснок, укроп, яйцо, сливки, соль и специи. Измельчаем до однородной массы. Перекладываем в кондитерский мешок. Рукав для запекания нарезаем на прямоугольники, на каждый выкладываем фарш. Формируем плотную колбаску, а края завязываем с обеих сторон. У меня получилось 7 колбасок. Варим колбаски в кипящей воде 10-15 минут. Снимаем с них пленку и обжариваем на сливочном масле. Приятного аппетита? #рецепты #фудблог #колбаса ♬ оригинальный звук - ???

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

