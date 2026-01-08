Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

Для многих любимым десертом с детства является "Битое стекло". Существует несколько вариаций этого торта-желе, но чтобы он точно получился вкусным, можно приготовить его по рецепту украинской блогерши Анны.
Главред узнал , что она поделилась им в TikTok gotuyemo_v_kayf. Блогер рассказала, как приготовить "Битое стекло" на сметане.
"Битое стекло" - рецепт
Ингредиенты
- Разноцветное желе 3 шт.
- Сметана 15% 300 г
- Желатин 15 г
- Вода 75 мл
- Сахар 3 ст. л.
- Ванильный сахар 1 пачка
Готовим три желе, остужаем и нарезаем кубиками. Тем временем заливаем желатин холодной водой, ждем, пока он набухнет, и растворяем. Сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром.
Далее теплый желатин вливаем в сметанную массу. Остается только сформировать торт. Для этого в застеленную пищевой пленкой форму выкладываем кубики желе и постепенно заливаем их сметанной массой. Отправляем десерт в холодильник минимум на 4 часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить "Битое стекло":
@gotuyemo_v_kayf Яркий, вкусный десерт Битое стекло ? Сохраняй, чтобы не потерять ? Ингредиенты: Желе разноцветное - 3 шт Сметана 15% - 300 г Желатин - 15 г Вода - 75 мл Сахар - 3 ст.л Ванильный сахар - 1 пачка Приготовление: Сделать желе разных цветов, остудить, нарезать кубиками. Желатин залить холодной водой, дать набухнуть, растворить. Сметану смешать с сахаром, ванильным сахаром, влить теплый желатин. В форму, застеленную пищевой пленкой, выложить кубики желе, затем залить сметаной. И так каждый слой желе, затем сметана. Отправить в холодильник на 4 часа или на ночь. Приятного аппетита ❤️ #десерт#битескло#рецепты#рецепт#желе♬ CHANEL - Tyla
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
