Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясает

Как приготовить идеальную яичницу-скрэмбл / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/MAKY_OREL, Pixabay/aedrozda

Вы узнаете:

Главный кулинарный секрет яичницы кроется вовсе не в молоке или масле

Яичница-скрэмбл (болтунья или болтушка) считается одним из самых простых домашних завтраков, но именно в деталях кроется разница между обычным блюдом и по-настоящему нежным результатом.

Несмотря на популярность быстрых способов приготовления, например в микроволновке, классическая сковорода даёт куда более насыщенный вкус и приятную текстуру, пишет Express.

Главный кулинарный секрет кроется вовсе не в молоке или масле. Неожиданным, но очень удачным дополнением становится сметана — она делает яичницу мягкой и кремовой. Важно вводить её правильно: добавлять в самом конце и обязательно уже после того, как сковороду убрали с плиты, чтобы продукт не свернулся.

Процесс приготовления

Яйца разбивают в миску и слегка взбивают, затем выливают на разогретую сковороду и готовят на слабом или среднем огне. Многие профессиональные повара советуют не торопиться и томить яйца медленно, постоянно помешивая, пока масса не станет воздушной и светлой.

Когда яичница почти готова, небольшими порциями вводят сметану, продолжая аккуратно перемешивать до получения желаемой консистенции. Её нужно совсем немного — этого достаточно, чтобы придать блюду нежность и предотвратить сухость.

Эксперты отмечают, что именно сметана придаёт скрэмблу бархатную структуру. Впрочем, для достижения похожего эффекта также используют сливки высокой жирности, цельное молоко, солёное сливочное масло или даже мягкий сливочный сыр — всё зависит от вкусовых предпочтений.

/ Инфографика: Главред

Эксперт раскрыл новый рецепт яичницы

Есть лёгкий и быстрый вариант приготовить вкусную яичницу, не прибегая к сковороде. Для этого подойдёт микроволновая печь: тарелку, пригодную для использования в СВЧ, достаточно слегка смазать маслом или воспользоваться одноразовой бумажной посудой, чтобы яйца не прилипли. В желтках рекомендуется сделать небольшие проколы зубочисткой — это позволит им прогреться равномерно и предотвратит разрыв. Затем яйца отправляют в микроволновку и готовят примерно минуту на полной мощности.

Смотрите видео - рецепт идеального омлета:

Омлет с добавлением молока многим навевает тёплые воспоминания о домашних или детсадовских завтраках. Автор делится простыми, но важными кулинарными хитростями, которые помогают приготовить именно тот самый омлет — пышный, нежный и буквально тающий во рту.

Эти приёмы позволяют добиться лёгкой текстуры и насыщенного вкуса, знакомого с детства.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

