Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучше

Секрет идеальной яичницы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Яйца готовятся всего за минуту, почти без хлопот и грязной посуды

Яйца пропекаются равномерно, но результат выходит быстрым и удобным

Есть простой лайфхак, который позволяет приготовить вкусную жареную яичницу без сковороды и лишнего масла — с помощью микроволновки.

Яйца готовятся всего за минуту, почти без хлопот и грязной посуды, пишет Express.

Это не классический "жидкий" желток, так как яйца пропекаются равномерно, но результат выходит быстрым и удобным.

Преимущества метода

Минимум масла — достаточно 1–2 чайных ложек.

Практически никакой грязной посуды — можно использовать бумажную тарелку и выбросить её после приготовления.

Быстро — готовность достигается всего за одну минуту.

Пошаговая инструкция

Подготовка формы

Налейте или слегка распылите масло на тарелку, подходящую для микроволновки, или на одноразовую бумажную тарелку. Это предотвратит прилипание и пригорание.

Разбивание яиц

Аккуратно разбейте яйца на подготовленную поверхность, следя, чтобы желтки остались целыми.

Проткните желтки

Сделайте небольшое отверстие зубочисткой в каждом желтке — это поможет яйцам равномерно пропечься, не сворачиваясь.

Накройте яйца

Накройте тарелку другой микроволновой крышкой или подходящей посудой.

Готовка

Разогревайте яйца на высокой мощности в микроволновке примерно одну минуту.

Доваривание

После завершения цикла оставьте яйца в микроволновке на минуту, чтобы они дошли до идеальной готовности. Если требуется, добавьте ещё 10–15 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Этот способ идеально подходит для быстрого завтрака, когда нет времени возиться со сковородой, и при этом яйца получаются аккуратными, вкусными и без лишней грязной посуды.

/ Инфографика: Главред

Как правильно готовить яичницу: что говорят эксперты

Хотя жарка яиц кажется простой задачей, она требует внимательности: их легко пересушить, поэтому важно следить за температурой. Лучше всего использовать сковороду среднего размера — она быстро прогревается и позволяет приготовить яйца всего за одну-две минуты. Процесс сводится к тому, чтобы обжарить яйца на небольшом количестве масла или другого жира до желаемой степени готовности желтка.

