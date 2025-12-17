"Об этом надолго забыли": Иво Бобул заговорил после смерти Степана Гиги

Певец рассказал о несправедливости, которую чувствовал Степан Гига.

Украинский певец Иво Бобул раскрыл детали своих личных взаимоотношений со Степаном Гигой и рассказал в интервью OBOZ.UA о несправедливости, с которой ранее сталкивались артисты.

Певец знал о том, что Гига серьезно болеет, и даже предлагал посильную помощь. Бобул подчеркнул, что сам Степан никогда не говорил про диагноз и не жаловался на здоровье.

"Я знал, что он болеет, но не осознавал, что все настолько серьезно. Он никогда об этом не говорил. Как ни спросишь — отвечал: "Все нормально". Мы время от времени созванивались друг с другом. Опасные проблемы со здоровьем случились внезапно: он собирался ехать на гастроли. Когда мне сказали, что Степан в больнице, сразу перезвонил его ребятам — ответили, что дела серьезные", — поделился он.

Степан Гига умер / фото: instagram.com, Степан Гига

По словам Бобула, несмотря на огромный вклад Гиги в культуру родной страны, его несправедливо забывали во времена доминирования российского языка и шоубиза. Оба артиста почувствовали это неравное отношение, ведь они вместе начинали карьеру.

"Многие сегодня говорят о его популярности в последние годы. Меня такие разговоры очень расстраивают, даже порой выводят из равновесия, потому что мы всегда были в Украине. Мы всегда пели. Просто так складывалось, что государство и те, кто занимался культурой, относились к нам вот так. Но мы никуда не исчезали — пели украинскую песню. Просто здесь долгое время была сильная экспансия русской культуры. Разве вы не помните? А сейчас наконец начали понимать: в Украине есть кому петь, есть свои артисты", — поделился мнением артист.

Степан Гига диагноз / фото: instagram.com, Степан Гига

Иво Бобул также выразил сожаление, что его коллегу оценили по достоинству слишком поздно.

"Наконец мы начали осознавать, что у нас есть собственная культура. Свое надо любить и уважать. Не чужое — свое. Мы часто говорим: "Украина — поющая". Да, она поющая. Просто об этом надолго забыли. И самое болезненное то, что вспоминаем и начинаем по-настоящему ценить людей порой уже тогда, когда их нет", — сказал певец.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

