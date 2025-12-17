Укр
Читать на украинском
Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

Анна Ярославская
17 декабря 2025, 10:52
Зимние праздники с кошкой— это отдельный квест, ведь любимцы превращают зелееную красавицу в аттракцион.
Кот, елка
Коты обожают елки, но живые деревья таят для них опасность / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему кошки обожают елки
  • Чем елка может быть опасна для животного
  • Как защитить новогоднюю елку от кота

Новогодняя елка притягивает кошек как магнит. Пушистики превращают зеленую красавицу в игровую площадку, полную игрушек и новых запахов, которые можно исследовать. Хотя их любопытство безобидно, но оно может привести к реальной опасности - от поваленных деревьев и сломанных украшений до проблем со здоровьем у хвовстатых. Эксперты дали советы, как сделать так чтобы кошка не лезла к елке.

Если вам интересно, как рассчитать размер гирлянды на елку, читайте материал: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.

Почему кошки любят рождественские елки

Кошки — прирожденные альпинисты, поэтому рождественская елка — это идеальная сезонная игровая площадка. Кроме того, она может служить укрытием и обеспечивает достаточную высоту, чтобы кошки могли забраться наверх и осмотреть комнату, пишет Martha Stewart.

Сертифицированный консультант по поведению кошек Кейт Люс объяснила, что животные инстинктивно тянутся тянутся к вертикальному пространству, ведь там они могут спрятаться от всего, что может их напугать внизу.

Кроме того, рождественские елки имитируют природу, что делает их еще более привлекательными. Сочетание ветвей, по которым можно лазить, и уютных мест под елкой может быть непреодолимо привлекательным для кошек, поэтому крайне важно обеспечить безопасность и надежность крепления дерева.

Смотрите видео - Смешные коты против новогодних елок:

Как защитить рождественскую елку от кошек

1. Выберите дерево, подходящее для кошек.

Хотя настоящие рождественские елки, безусловно, привлекательны, искусственная елка — самый безопасный вариант, если у вас дома живет любопытная кошка. Настоящие елки часто обрабатывают пестицидами, которые кошка может впитать через кожу, просто потеревшись о дерево.

Помимо попадания пестицидов в организм, наличие настоящей елки создает риск того, что кошка проглотит опавшие иголки, что может вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Питьевая вода из подставки под елку также может быть опасна, особенно если в воду были добавлены какие-либо вещества.

2. Выбрав дерево, убедитесь, что оно надежно установлено. Если дерево неустойчиво, оно может упасть, если ваша кошка попытается на него забраться, что может привести к травмам.

3. Предотвратить залезание кошки на рождественскую елку может быть сложной задачей, особенно когда вас нет дома. Если вы не хотите рисковать тем, что ваша кошка залезет на елку, возможно, вам придется поместить ее в комнату с закрывающейся дверью.

Еще один вариант — поставить вокруг дерева вольер, но это сработает только в том случае, если ваша кошка не захочет перепрыгивать через него вольер, чтобы добраться до дерева.

Смотрите видео - Как обезопасить елку от кошки:

4. Украсьте свою елку безопасным способом.

Кошки любят висячие и броские вещи, поэтому елочные украшения могут казаться им игрушками мечты.

Избегайте мишуры и длинных лент, так как длинные, блестящие нити часто слишком привлекательны для кошек. Помимо желания поиграть с ними, они могут захотеть погрызть или съесть их. Проглатывание чего-либо подобного может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем животного.

Не используйте никаких стеклянных или хрупких украшений в нижней половине ёлки. Размещение таких игрушек на самой верхушке — самый безопасный вариант, чтобы ваша кошка не сбросила их с ёлки, не разбила и не получила травму.

Не используйте крючки для подвешивания украшений, так как они могут порезать лапы кошки, если она будет с ними играть. Украшения лучше подвешивать с помощью веревки, сделав петлю сверху, чтобы их можно было повесить.

Ранее Главред писал, какую ёлку выбрать на Новый год 2026 - гид по хвойным красавицам.

Также мы писали о том, чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елка Рождество коты Новый год 2026
