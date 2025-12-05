Укр
  3. Дом и уют

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

Анна Ярославская
5 декабря 2025, 03:19
Думаете, чем полить елку, чтобы она не осыпалась? Рецепт максимально прост.
Елка, новый год
Что можно и нельзя добавлять в воду для полива рождественской ёлки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Чем лучше всего поливать елку
  • Помогут ли сахар и аспирин продлить жизнь новогодней красавицы

Каждый хочет, чтобы новогодняя ёлка как можно дольше выглядела красиво. Однако сохранить живую ёлку здоровой может быть непросто. Один из ключевых факторов — достаточное количество воды. Существует множество рецептов идеальной воды для ёлки. Эксперты рассказали, какие добавки лучше, а каких следует избегать?

Если вы не знаете, какую елку лучше купить, читайте материал: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.

Что добавить в воду для елки

Как пишет Martha Stewart, обычная водопроводная вода — лучшее средство для поддержания здоровья ёлки.

Покупные добавки и домашние смеси могут негативно влиять на влагоудержание ёлки ​​и даже способствовать осыпанию хвои.

Что не любят хвойные растения

Что же нельзя добавлять в воду для полива рождественской елки?

Существует длинный список ингредиентов, которые часто рекомендуют добавлять в воду. Но многие принесут больше вреда чем пользы.

Английская соль. Магний в составе английской соли, безусловно, может быть полезен для некоторых растений, но рождественской ёлке он не нужен. Многие считают, что он помогает сохранить хвою зелёной, но дерево сможет производить эти вещества самостоятельно.

Сахар. Люди часто добавляют сахар в воду для полива, утверждая, что это своего рода подкормка для ёлки ​​и способ продлить её жизнь. Однако нет никаких реальных доказательств, подтверждающих пользу сахара для дерева.

Аспирин. Некоторые предполагают, что аспирин может продлить жизнь дерева, снизить риск появления плесени, сохранить хвою более зеленой. По правде говоря, нет никаких исследований, подтверждающих этот факт, поэтому лучше не добавлять его в воду.

Отбеливатель. Действительно ли добавление отбеливателя в воду для ёлки ​​продлит её жизнь? Нет. На самом деле, это может иметь обратный эффект, особенно если использовать его слишком много.

Безалкогольные напитки. Люди часто добавляют спрайт в воду для ёлки, чтобы подкормить её. К сожалению, это совсем не полезно, поэтому лучше приберечь газировку для праздничной вечеринки.

Как часто следует обновлять воду для елки

Важно поливать ёлку каждый день, чтобы она оставалась здоровой, особенно в первую неделю после покупки. Убедитесь, что вы выбрали достаточно большую подставку: она должна вмещать не менее одного литра воды на каждые 2,5 см диаметра ствола.

Ранее Главред писал, где никогда не следует ставить рождественскую елку. Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Елка Новый год 2026
