РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМС

Руслана Заклинская
13 декабря 2025, 19:03обновлено 13 декабря, 20:07
95
В ВМС заявили, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата за пределами действия украинской ПВО.
Последствия атаки РФ по турецкому судну VIVA / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео ВМС

Кратко:

  • РФ атаковала гражданское турецкое судно VIVA
  • Атака произошла в открытом море, в экономической зоне Украины
  • На борту находились 11 граждан Турции

В субботу, 13 ноября, в открытом море Россия атаковала гражданское судно. Целенаправленный удар осуществлен с помощью беспилотника по турецкому судну VIVA. Об этом сообщили ВМС Украины.

Турецкое судно VIVA направлялось в Египет с грузом подсолнечного масла. По данным ВМС, удар был осуществлен в открытом море, в исключительной морской экономической зоне Украины, вне пределов действия украинской ПВО.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - говорится в сообщении.

На борту судна в момент удара находилось 11 граждан Турции. К счастью, экипаж не пострадал и судно продолжает путь в порт назначения в Египте.

Военно-Морские Силы Украины поддерживают связь с капитаном судна, а морская поисково-спасательная служба находится в готовности оказать помощь.

"РФ своими агрессивными действиями сознательно делает вызов международному праву и безопасности судоходства. Но Украину не сломить - мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море", - отметили в ВМС.

Смотрите видео с последствиями удара РФ:

Последствия удара по судну VIVA / Фото: скріншот

Как Трамп относится к ударам по "теневому флоту" РФ

Издание Deutsche Welle со ссылкой на материал The Atlantic сообщило, что администрация Дональда Трампа фактически дала зеленый свет Украине на удары по российскому "теневому флоту".

По словам американских и украинских чиновников, Трамп занял значительно более жесткую позицию, чем команда Джо Байдена, которая остерегалась эскалации и выступала против атак на российские суда в открытом море. Журналисты отмечают, что Трамп не возражал против ударов по нефтяной логистике РФ за пределами ее территориальных вод и в отдельных случаях санкционировал передачу Украине разведданных для поражения объектов, связанных с российской нефтяной отраслью.

Ликвидация "теневого флота" РФ - последние новости

Напомним, 27 июня на танкере Vilamoura "теневого флота" РФ произошел взрыв в моторном отделении во время перехода из ливийского порта. Судно под флагом Маршалловых островов перевозило более 1 млн баррелей нефти.

Также вблизи Босфора на танкере Kairos, который связывают с "теневым флотом" России, произошел взрыв с последующим пожаром. В результате инцидента 25 членов экипажа были эвакуированы.

Как сообщал Главред, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan из "теневого флота" РФ. Судно под флагом Коморских Островов, которое направлялось в Новороссийск с выключенным транспондером, получило критические повреждения и выведено из строя.

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

война в Украине Черное море война России и Украины атака дронов
