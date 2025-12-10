$90 миллионов пошли на дно: дроны СБУ взорвали танкер 'теневого флота' РФ

СБУ вывела из строя вражеский нефтяной танкер Dashan.

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море танкер выведен из строя. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на источники в СБУ.

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Танкер перевозил нефтепродукты и находился под международными санкциями.

"Танкер шел максимальным ходом с выключенным транспондером и получил критические повреждения", - рассказал собеседник издания.

В результате атаки танкер получил критические повреждения и, по предварительной информации, выведен из строя. Ориентировочная стоимость судна составляет около $30 млн, а один рейс перевозил нефтепродуктов на $60 млн.

Украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко подтвердил атаку на вражеский танкер. По его словам, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

"Морские дроны поразили еще один российский танкер в Черном море. Судно "Dashan" входит в теневой флот РФ и находится под санкциями. Танкерорез продолжается", - написал он.

Отметим, что из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с выключенной системой идентификации) танкер Dashan ранее попал под санкции ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии.

"За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер теневого флота, который помогал Кремлю обходить международные санкции", - сообщил источник Укринформа в СБУ.

Смотрите видео атаки морских дронов Sea Baby на танкер Dashan:

Поражение нефтяного танкера / Фото: скриншот

