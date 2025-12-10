Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

Для того, чтобы отмыть плинтус, уксус не понадобится.

Как очистить грязные плинтусы - простой лайфхак / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Чем лучше всего мыть плинтус

Как удалить стойкие загрязнения

Плинтусы часто остаются без должного внимания при уборке дома. Тем не менее там быстро скапливается пыль. К счастью, существует очень эффективный способ быстро вернуть им сияние и чистоту.

Как очистить грязные плинтусы

Плинтусы защищают стены от царапин и повреждений и придают комнате завершенный вид. Однако со временем на них скапливается пыль и грязь, пишет Еxpress.

По мнению экспертов по уборке, теплая вода с небольшим количеством моющего средства может очистить плинтусы без использования агрессивных химикатов. Такой подход не только придаст плинтусам блеск, но и сделает уборку экологичной и простой.

Если на плинтусах появились пятна, то стойкие загрязнения можно эффективно удалить, не причиняя вреда материалу. Все, что вам понадобится, это теплая вода, средство для мытья посуды, салфетка из микрофибры, пищевая сода и, при желании, мягкая щетка.

Для начала приготовьте смесь, смешав теплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды в миске или ведре.

Тщательно протрите плинтусы тряпкой, чтобы удалить всю пыль.

Смочите еще одну чистую тряпку в мыльном растворе, затем отожмите лишнюю воду и аккуратно протрите плинтусы.

Для удаления стойких пятен смешайте пищевую соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на проблемные участки и слегка потрите мягкой щеткой или тканью. Этот натуральный абразив эффективно удаляет пятна, не царапая краску или покрытие. После очистки досок аккуратно протрите их тканью, смоченной в чистой воде, чтобы удалить остатки мыла.

Немедленно протрите чистой сухой тканью, чтобы предотвратить повреждение от влаги или появление разводов.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

