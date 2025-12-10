Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

Анна Ярославская
10 декабря 2025, 11:06
9
Запах хвои зависит от окружающей среды и генетики.
Какая елка самая ароматная
Какая елка самая ароматная / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая елка больше пахнет
  • Как надолго сохранить аромат хвойного дерева
  • Почему одни деревья пахнут лучше других

Аромат живой елки на Рождество и Новый год создает особенное настроение во время праздников. Каждая елка обладает своим неповторимым запахом, поэтому бывает трудно понять, какая из них пахнет лучше всего.

Эксперты по хвойным деревьям рассказали изданию Martha Stewart, какая елка, по их мнению, самая ароматная, а также дали советы, как дольше наслаждаться ее запахом.

видео дня

Если вам интересно знать, где никогда не следует ставить рождественскую елку, читайте материал: Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы.

Какая ель самая ароматная

Хотя аромат – дело личных предпочтений, большинство людей предпочитают запах пихты запаху сосен и елей.

"Поскольку запах так тесно связан с памятью, аромат пихты многим, включая меня, напоминает о зимних праздниках. Если вы не выросли среди пихт, то их аромат будет цитрусовым, землистым и слегка пряным", - объяснили изданию сертифицированный арборист Эрик Норт.

Совладелец фермы по выращиванию рождественских елок Джесси Джимерсон добавил, что пихта бальзамическая — это традиционный аромат, который чаще всего ассоциируется с Рождеством. Он успокаивает и напоминает землю.

Чтобы в полной мере ощутить аромат ели, Норт рекомендует удалить часть плоских зеленых иголок, разломить их пополам или раздавить.

Какая хвоя самая ароматная

Хотя эксперты утверждают, что пихты — это вершина аромата рождественских елок, существуют и другие душистые сорта, которые стоит приобрести в этом праздничном сезоне.

Сосны. Эти деревья источают свежий аромат, напоминающий свежесрубленную древесину. У некоторых видов сосен есть легкий цитрусовый или пряный аромат, но преобладают землистые и свежие ноты.

Ели. Обычно ели имеют легкий цитрусовый запах, но иногда могут пахнуть резко.

Пихта Дугласа. Это не настоящая пихта, у пихты Дугласа сильный цитрусовый аромат с низким содержанием землистых и пряных нот, что и отличает ее от настоящих пихт.

Почему одни деревья пахнут ароматнее других

Почему рождественская елка так приятно пахнет, зависит от окружающей среды и генетики. Деревья содержат невероятное количество химических соединений, выполняющих самые разнообразные биологические функции. Мы чувствуем запах эфирных масел, что является общим названием для группы биохимических веществ, называемых терпеноидами. Деревья с большим количеством эфирных масел обладают более сильным ароматом.

Если дерево растет в идеальных условиях, то оно не только лучше выглядит, но и позволяет производить эфирные масла. У деревьев, находящихся в состоянии сильного стресса, часто не хватает энергии для производства эфирных масел в больших количествах.

Как продлить свежий аромат елки

Естественный аромат хвои будет сохранятся дольше, если дерево правильно увлажнять. Сухая елка не будет пахнуть так сильно, как свежая и хорошо увлажненная.

Эксперты советуют обрезать примерно 1,2–2,5 см ствола, чтобы улучшить впитывание воды, а затем как можно скорее поставьте дерево в воду.

После установки елки всегда следите за тем, чтобы в подставке было достаточно воды. Не допускайте, чтобы вода опускалась ниже основания ствола.

При достаточном поливе дерево сохраняет свой аромат около месяца.

Ранее Главред писал, какую ёлку выбрать на Новый год 2026 - гид по хвойным красавицам.

Также мы писали о том, чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елка Рождество Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:17Война
В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39Украина
Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Последние новости

12:27

Дороже, чем в Европе: в Украине могут взлететь цены на интернет

12:13

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

11:56

Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

11:49

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

11:47

Гороскоп Таро на завтра 11 декабря: Ракам - извиняться, Рыбам - беречь себя

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
11:20

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

11:17

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:10

В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

11:06

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

Реклама
11:03

Жена Макрона публично опозорилась грязным высказываниемВидео

10:58

"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

10:46

Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

10:39

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

10:35

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

10:15

Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

10:07

Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

09:45

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

09:39

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:37

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Реклама
09:30

Вечно молодые: астрологи назвали 4 знака зодиака, которые выглядят нестареющими

09:26

Гороскоп на завтра 11 декабря: Весам - неожиданная встреча, Водолеям - ложь

09:21

Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО – Politico

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 декабря (обновляется)

08:57

"Дырку от бублика получите": Мельник жёстко отверг предложения капитуляции УкраиныВидео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Весна станет для Украины временем тяжелого похмельямнение

08:21

Путин не ограничится Донбассом: The Times раскрыло личные мотивы, движущие диктатором

08:10

Трампу уже не терпится объявить, что "ещё одна война окончена"мнение

08:05

Польша может передать Украине МиГ-29: что Варшава хочет взамен

08:02

Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

07:59

Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта

07:31

Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына

07:00

Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине

07:00

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год ЛошадиВидео

06:22

Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

06:15

Есть несколько дат в декабре: когда нужно сжечь лавровый лист и что это принесетВидео

06:10

Переговоры в тупике. Что дальше?мнение

05:50

Сорвут настоящий куш: трем знакам зодиака судьба подарит феерическое богатство

05:30

Снегопады, гололедица и туман: названы регионы, которые накроет зимний шторм

Реклама
05:10

"Проплаченная история": невеста Дмитрия Кулебы жестко ответила на нападки

04:28

"Распад вполне реален": Тука сказал, почему Западу не стоит спасать Россию

04:02

Влупил почти 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" усиленная магнитная буря

03:43

Пять знаков зодиака вот-вот сказочно разбогатеют: к кому идут большие деньги

03:07

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

02:28

Криминальный микрорайон Харькова, который обходит даже полиция: настоящая история локацииВидео

01:59

Раскол между Трампом и Европой растет: Кремль уже считает бонусы - CNN

01:33

Какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже - определены 10 моделей

00:51

Переход ВСУ на корпуса завершен: Сырский рассказал, что изменилось в армии

09 декабря, вторник
23:51

Зеленский сделал заявление о назначении нового руководителя ОП: раскрыты подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять