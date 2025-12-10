Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

Запах хвои зависит от окружающей среды и генетики.

Вы узнаете:

Какая елка больше пахнет

Как надолго сохранить аромат хвойного дерева

Почему одни деревья пахнут лучше других

Аромат живой елки на Рождество и Новый год создает особенное настроение во время праздников. Каждая елка обладает своим неповторимым запахом, поэтому бывает трудно понять, какая из них пахнет лучше всего.

Эксперты по хвойным деревьям рассказали изданию Martha Stewart, какая елка, по их мнению, самая ароматная, а также дали советы, как дольше наслаждаться ее запахом.

Какая ель самая ароматная

Хотя аромат – дело личных предпочтений, большинство людей предпочитают запах пихты запаху сосен и елей.

"Поскольку запах так тесно связан с памятью, аромат пихты многим, включая меня, напоминает о зимних праздниках. Если вы не выросли среди пихт, то их аромат будет цитрусовым, землистым и слегка пряным", - объяснили изданию сертифицированный арборист Эрик Норт.

Совладелец фермы по выращиванию рождественских елок Джесси Джимерсон добавил, что пихта бальзамическая — это традиционный аромат, который чаще всего ассоциируется с Рождеством. Он успокаивает и напоминает землю.

Чтобы в полной мере ощутить аромат ели, Норт рекомендует удалить часть плоских зеленых иголок, разломить их пополам или раздавить.

Какая хвоя самая ароматная

Хотя эксперты утверждают, что пихты — это вершина аромата рождественских елок, существуют и другие душистые сорта, которые стоит приобрести в этом праздничном сезоне.

Сосны. Эти деревья источают свежий аромат, напоминающий свежесрубленную древесину. У некоторых видов сосен есть легкий цитрусовый или пряный аромат, но преобладают землистые и свежие ноты.

Ели. Обычно ели имеют легкий цитрусовый запах, но иногда могут пахнуть резко.

Пихта Дугласа. Это не настоящая пихта, у пихты Дугласа сильный цитрусовый аромат с низким содержанием землистых и пряных нот, что и отличает ее от настоящих пихт.

Почему одни деревья пахнут ароматнее других

Почему рождественская елка так приятно пахнет, зависит от окружающей среды и генетики. Деревья содержат невероятное количество химических соединений, выполняющих самые разнообразные биологические функции. Мы чувствуем запах эфирных масел, что является общим названием для группы биохимических веществ, называемых терпеноидами. Деревья с большим количеством эфирных масел обладают более сильным ароматом.

Если дерево растет в идеальных условиях, то оно не только лучше выглядит, но и позволяет производить эфирные масла. У деревьев, находящихся в состоянии сильного стресса, часто не хватает энергии для производства эфирных масел в больших количествах.

Как продлить свежий аромат елки

Естественный аромат хвои будет сохранятся дольше, если дерево правильно увлажнять. Сухая елка не будет пахнуть так сильно, как свежая и хорошо увлажненная.

Эксперты советуют обрезать примерно 1,2–2,5 см ствола, чтобы улучшить впитывание воды, а затем как можно скорее поставьте дерево в воду.

После установки елки всегда следите за тем, чтобы в подставке было достаточно воды. Не допускайте, чтобы вода опускалась ниже основания ствола.

При достаточном поливе дерево сохраняет свой аромат около месяца.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

