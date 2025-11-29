Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

Идеальный момент для покупки ёлки зависит от того, что важнее — красота надолго или лучшая цена.

Когда следует покупать настоящую рождественскую елку? / Колллаж: Главред, Фото: pexels.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего покупать елку

Почему нужно обязательно срезать полтора сантиметра от основания елки

Как провести акклиматизацию дерева

Когда речь заходит о праздничном оформлении дома перед зимними праздниками, ничто не сравнится с очарованием рождественской ёлки. Она превращает любое пространство в праздничный уголок. Если вы собираетесь купить живую ёлку, важно знать, когда это сделать правильно.

Эксперты по новогодним елкам поделились своими лучшими советами по выбору идеальной новогодней красавицы, передает Martha Stewart.

Если вы не знаете, какую елку лучше купить, читайте материал: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.

Когда следует покупать настоящую рождественскую елку

Лучшее время для покупки зависит от ваших приоритетов: кто-то хочет ёлку, которая сохранит яркость и красоту на долгие месяцы, другие предпочитают покупать её по самым выгодным ценам.

Как правило, лучшее время для покупки рождественской ёлки ​​— с конца ноября до первой недели декабря. В это время в магазинах представлен широкий выбор высококачественных ёлок. Однако, если вы решите купить ёлку в это время, вам потребуется правильный уход, чтобы она простояла до Нового года.

Как выбрать лучшее дерево

Осмотрите иглы. Прежде чем выбрать дерево, проведите руками по всей длине ветки и аккуратно потяните её. Иголки должны быть мягкими, гибкими и ярко-зелёными. Если они ломкие, коричневеют или опадают, поищите другое дерево.

Уточните дату, когда дерево срубили. Это напрямую влияет на свежесть и долговечность дерева. Ёлка, срубленная недавно, дольше сохранит яркость и хвою.

Как сделать так, чтобы елка простояла дольше

Хотя при должном уходе и регулярном поливе большинство деревьев смогут пережить праздничный сезон, есть несколько полезных советов, которые помогут обеспечить их долговечность.

1. Обеспечьте достаточное количество воды. Это важнейший аспект поддержания здоровья вашей ёлки ​​во время праздников.

Как только вы привезёте дерево домой, как можно скорее поставьте его в воду. Установив ёлку в подставку, всегда держите основание покрытым водой и не допускайте, чтобы вода опускалась ниже ствола.

Стоит помнить, что деревья очень активно пьют воду, особенно в первые несколько дней, поэтому не забывайте регулярно ее подливать.

Лучше использовать фильтрованную воду. Если в вашем доме установлена ​​система смягчения воды, это может нанести вред здоровью дерева. Остатки соли вредят дереву и снижают его долговечность.

2. Если поставить ёлку рядом с камином или обогревателем, она высохнет гораздо быстрее. Поэтому лучше размещайте новогоднюю красавицу вдали от источников тепла.

Кроме того, слишком близкое расположение ёлки ​​к источнику тепла может стать причиной пожара.

3. Если вы живёте в засушливом климате или ёлка стоит в одной комнате с камином, включите увлажнитель воздуха. Это продлит жизнь ёлки ​​и предотвратит её высыхание.

4. Покупая готовую ёлку, важно срезать 1,5 см от основания пня. Это позволит удалить образовавшийся при транспортировке сок и обеспечит впитывание воды деревом, сохраняя его свежесть как можно дольше.

Вы можете сохранить небольшую "шайбу", отрезанную от ёлки, для праздничного украшения.

Распространенные ошибки при покупке ёлки

1. Прежде чем идти в магазин за ёлкой, измерьте комнату, в которой вы планируете её поставить. Деревья часто кажутся меньше в поле или на участке, и многие удивляются, когда приходят домой и обнаруживают, что ёлка слишком большая.

2. Хотя ёлки ​​легче перевозить в упакованном виде, не покупайте их упакованными заранее, так как это мешает вам как следует осмотреть дерево.

Распаковав ёлку дома, вы можете обнаружить, что она слишком широкая или низкого качества.

3. Деревья ​​прекрасно себя чувствуют в холодную погоду, поэтому важно акклиматизировать их, прежде чем заносить в тёплый дом. Чтобы правильно адаптировать ёлку, оставьте её на несколько дней в прохладном месте, например, на веранде, в сарае или подсобном помещении, а затем занесите в дом.

Ранее Главред писал, где никогда не следует ставить рождественскую елку. Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

