Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

Новый год начинается с момента, когда в доме зажигается елка. Но, по словам нумерологов, важно не только выбрать дерево, но и поставить его в правильный день, подобрать цвета и найти место, которое усилит энергию года Огненной Лошади.
Когда ставить елку
Нумеролог Ирина Постолюк в комментарии УНИАН советует украшать елку в дни, имеющие особую энергетику. Например:
- 2 декабря - гармония и семейный уют.
- 3 декабря - творческая легкость, время для экспериментов.
- 6 декабря - тепло и красота, гармонизация отношений.
- 8 декабря - материальный успех и защита.
- 10 декабря - новый цикл, старт года.
- 12 декабря - творчество и праздничное настроение.
- 15 декабря - баланс и любовь.
- 17 декабря - энергия результатов, символические украшения.
- 21 декабря - светлая энергия, украшение с детьми.
- 24 декабря - семейная атмосфера, лучший день для праздника.
- 26 декабря - финансовая стабильность.
- 30 декабря - легкая праздничная энергия перед Новым годом.
Какие цвета выбрать, что 2026 год был удачным
2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади, поэтому главными станут красный, золотой, оранжевый и белый. Они символизируют силу, энергию, удачу и чистоту. Дополнительно можно использовать зеленые и синие оттенки для гармонии и спокойствия.
Где ставить елку
Место для елки тоже имеет значение:
- Гостиная - для семейного уюта и гармонии.
- Возле окна - чтобы привлечь новые возможности и свет.
- В центре комнаты - для усиления энергии дома и праздничной атмосферы.
Символические украшения 2026 года
Эксперты советуют добавить на елку символы года:
- фигурки лошадей - для силы и удачи;
- колокольчики - для защиты дома;
- сердечки и звезды - для любви и гармонии;
- монетки или золотые ленты - для финансового успеха.
Что такое нумерология?
Нумерология - вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями.
