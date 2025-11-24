Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

Украшать елку нужно в "правильные" дни - это усилит энергию дома, приведет в порядок атмосферу.

Когда ставить елку 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Когда советуют ставить елку в 2026 году

Что делает правильная дата украшения правильная дата украшения

Как влияют цвета и место елки

Новый год начинается с момента, когда в доме зажигается елка. Но, по словам нумерологов, важно не только выбрать дерево, но и поставить его в правильный день, подобрать цвета и найти место, которое усилит энергию года Огненной Лошади.

Когда ставить елку

Нумеролог Ирина Постолюк в комментарии УНИАН советует украшать елку в дни, имеющие особую энергетику. Например:

2 декабря - гармония и семейный уют.

- гармония и семейный уют. 3 декабря - творческая легкость, время для экспериментов.

- творческая легкость, время для экспериментов. 6 декабря - тепло и красота, гармонизация отношений.

- тепло и красота, гармонизация отношений. 8 декабря - материальный успех и защита.

- материальный успех и защита. 10 декабря - новый цикл, старт года.

- новый цикл, старт года. 12 декабря - творчество и праздничное настроение.

- творчество и праздничное настроение. 15 декабря - баланс и любовь.

- баланс и любовь. 17 декабря - энергия результатов, символические украшения.

- энергия результатов, символические украшения. 21 декабря - светлая энергия, украшение с детьми.

- светлая энергия, украшение с детьми. 24 декабря - семейная атмосфера, лучший день для праздника.

- семейная атмосфера, лучший день для праздника. 26 декабря - финансовая стабильность.

- финансовая стабильность. 30 декабря - легкая праздничная энергия перед Новым годом.

Какие цвета выбрать, что 2026 год был удачным

2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади, поэтому главными станут красный, золотой, оранжевый и белый. Они символизируют силу, энергию, удачу и чистоту. Дополнительно можно использовать зеленые и синие оттенки для гармонии и спокойствия.

Где ставить елку

Место для елки тоже имеет значение:

Гостиная - для семейного уюта и гармонии.

- для семейного уюта и гармонии. Возле окна - чтобы привлечь новые возможности и свет.

- чтобы привлечь новые возможности и свет. В центре комнаты - для усиления энергии дома и праздничной атмосферы.

Символические украшения 2026 года

Эксперты советуют добавить на елку символы года:

фигурки лошадей - для силы и удачи;

колокольчики - для защиты дома;

сердечки и звезды - для любви и гармонии;

монетки или золотые ленты - для финансового успеха.

Что такое нумерология? Нумерология - вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями.

