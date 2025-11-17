Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

Блогер поделилась идеями, какие украшения на Новый год можно выбрать для оформления дома.

Новогодний декор 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Pinterest

Вы узнаете:

Каким декором лучше украсить дом к Новому году

Какую нестандартную елку можно поставить в 2026 году

Новогодний интерьер всегда создает особую праздничную атмосферу в доме. Но часто трендовые предметы декора стоят достаточно дорого и многим не хочется на них тратить большие средства.

Однако Главред узнал о нескольких бюджетных идей декора к Новому году. О них в TikTok sabina_telling рассказала украинский блогер Сабина Кравченко.

Как интересно украсить дом на Новый год в 2026 году

Блогер предложила пять идей новогоднего декора, на который не нужно тратить бешеные деньги. И самое простое, что может добавить праздничного настроения - это нестандартная стилизация свечей.

Кравченко предлагает или украсить бантиками из темно-бордовой бархатной ленты уже существующие подсвечники, или же сделать их самостоятельно из бутылок из-под вина или шампанского.

Новогодний декор свечей / фото: скриншот из видео

Также хорошим вариантом новогоднего декора являются обычные полотенца. Их можно заменить на бордовые или в красно-белую полоску, которая будет напоминать праздничные леденцы.

Новогодний декор ванной комнаты / фото: скриншот из видео

Вместо цветов в период зимних праздников на стол можно поставить вазу с композицией из веток елки или сосны. К ним также можно добавить минималистичную гирлянду, или бантики.

"От себя советую выбирать все же сосну, потому что она дольше стоит и меньше осыпается", - отметила блогерша.

Новогодний декор веток сосны / фото: скриншот из видео

Если возможности или желания ставить живую или искусственную елку нет, можно украсить дом стильной бумажной елкой. Она очень удобна в хранении, как и, кстати, елочные игрушки из бумаги. Их также можно добавить в декор.

Новогодняя бумажная елка и елочные украшения из бумаги / фото: скриншот из видео

Последний вариант новогоднего декора дома, который предложила Кравченко - это подушки. Их можно заменить на более смелые варианты - подушки в форме пряников, елок, или конфет. Или же выбрать минималистичные однотонные подушки с небольшой надписью.

Подушки для новогоднего декора / фото: скриншот из видео

О персоне: Сабина Кравченко Сабина Кравченко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей работе в SMM и маркетинге, а также о том, как создавать уют в доме и декорировать дом на разные случаи жизни.

