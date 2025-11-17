Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

Вы узнаете:
- Каким декором лучше украсить дом к Новому году
- Какую нестандартную елку можно поставить в 2026 году
Новогодний интерьер всегда создает особую праздничную атмосферу в доме. Но часто трендовые предметы декора стоят достаточно дорого и многим не хочется на них тратить большие средства.
Однако Главред узнал о нескольких бюджетных идей декора к Новому году. О них в TikTok sabina_telling рассказала украинский блогер Сабина Кравченко.
Как интересно украсить дом на Новый год в 2026 году
Блогер предложила пять идей новогоднего декора, на который не нужно тратить бешеные деньги. И самое простое, что может добавить праздничного настроения - это нестандартная стилизация свечей.
Кравченко предлагает или украсить бантиками из темно-бордовой бархатной ленты уже существующие подсвечники, или же сделать их самостоятельно из бутылок из-под вина или шампанского.
Также хорошим вариантом новогоднего декора являются обычные полотенца. Их можно заменить на бордовые или в красно-белую полоску, которая будет напоминать праздничные леденцы.
Вместо цветов в период зимних праздников на стол можно поставить вазу с композицией из веток елки или сосны. К ним также можно добавить минималистичную гирлянду, или бантики.
"От себя советую выбирать все же сосну, потому что она дольше стоит и меньше осыпается", - отметила блогерша.
Если возможности или желания ставить живую или искусственную елку нет, можно украсить дом стильной бумажной елкой. Она очень удобна в хранении, как и, кстати, елочные игрушки из бумаги. Их также можно добавить в декор.
Последний вариант новогоднего декора дома, который предложила Кравченко - это подушки. Их можно заменить на более смелые варианты - подушки в форме пряников, елок, или конфет. Или же выбрать минималистичные однотонные подушки с небольшой надписью.
Смотрите видео о новогоднем декоре:
@sabina_telling Начинаем новогодний марафон под названием: успей украсить дом и насладиться праздничной атмосферой Поэтому рассказываю, пять интересных идей для декора квартиры / дома не за все деньги мира #декор#зима#новыйгод#праздничныйдекор#homedecor♬ original sound - BestOfChristmas
Вас может заинтересовать:
- Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи
- Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде
- Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих
О персоне: Сабина Кравченко
Сабина Кравченко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей работе в SMM и маркетинге, а также о том, как создавать уют в доме и декорировать дом на разные случаи жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред