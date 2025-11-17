Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

Анна Косик
17 ноября 2025, 16:11
9
Блогер поделилась идеями, какие украшения на Новый год можно выбрать для оформления дома.
декор на новый год
Новогодний декор 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Pinterest

Вы узнаете:

  • Каким декором лучше украсить дом к Новому году
  • Какую нестандартную елку можно поставить в 2026 году

Новогодний интерьер всегда создает особую праздничную атмосферу в доме. Но часто трендовые предметы декора стоят достаточно дорого и многим не хочется на них тратить большие средства.

Однако Главред узнал о нескольких бюджетных идей декора к Новому году. О них в TikTok sabina_telling рассказала украинский блогер Сабина Кравченко.

видео дня

Как интересно украсить дом на Новый год в 2026 году

Блогер предложила пять идей новогоднего декора, на который не нужно тратить бешеные деньги. И самое простое, что может добавить праздничного настроения - это нестандартная стилизация свечей.

Кравченко предлагает или украсить бантиками из темно-бордовой бархатной ленты уже существующие подсвечники, или же сделать их самостоятельно из бутылок из-под вина или шампанского.

новогодний декор
Новогодний декор свечей / фото: скриншот из видео

Также хорошим вариантом новогоднего декора являются обычные полотенца. Их можно заменить на бордовые или в красно-белую полоску, которая будет напоминать праздничные леденцы.

новогодний декор
Новогодний декор ванной комнаты / фото: скриншот из видео

Вместо цветов в период зимних праздников на стол можно поставить вазу с композицией из веток елки или сосны. К ним также можно добавить минималистичную гирлянду, или бантики.

"От себя советую выбирать все же сосну, потому что она дольше стоит и меньше осыпается", - отметила блогерша.

новогодний декор
Новогодний декор веток сосны / фото: скриншот из видео

Если возможности или желания ставить живую или искусственную елку нет, можно украсить дом стильной бумажной елкой. Она очень удобна в хранении, как и, кстати, елочные игрушки из бумаги. Их также можно добавить в декор.

новогодний декор
Новогодняя бумажная елка и елочные украшения из бумаги / фото: скриншот из видео

Последний вариант новогоднего декора дома, который предложила Кравченко - это подушки. Их можно заменить на более смелые варианты - подушки в форме пряников, елок, или конфет. Или же выбрать минималистичные однотонные подушки с небольшой надписью.

новогодний декор
Подушки для новогоднего декора / фото: скриншот из видео

Смотрите видео о новогоднем декоре:

@sabina_telling Начинаем новогодний марафон под названием: успей украсить дом и насладиться праздничной атмосферой Поэтому рассказываю, пять интересных идей для декора квартиры / дома не за все деньги мира #декор#зима#новыйгод#праздничныйдекор#homedecor♬ original sound - BestOfChristmas

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сабина Кравченко

Сабина Кравченко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей работе в SMM и маркетинге, а также о том, как создавать уют в доме и декорировать дом на разные случаи жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:37Война
Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:23Синоптик
Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Последние новости

16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

Реклама
16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Реклама
14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

12:46

"Хватит осуждать": Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве

12:34

Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

12:32

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

12:22

Ситуация меняется каждый час: военный рассказал о продвижении врага в Покровске

12:16

ВСУ придумали, как отражать атаки врага в тумане: BI рассказал о новом способеВидео

12:14

Гороскоп на завтра 18 ноября: Стрельцам - сюрприз, Водолеям - море комплиментов

12:02

Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огородеВидео

12:01

В Украине ожидается сильный скачок цен: что подорожает уже в ближайшее время

11:56

Почему Трамп не может заставить Путина завершить войну: в Раде назвали причину

11:53

Алла Пугачева приняла важное решение и лишилась важного

Реклама
11:51

Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

11:41

"Напейтесь, нажритесь": зависимая Волочкова сбежала из рехаба

11:05

"Мы вместе смеемся": Том Круз удостоен почетного "Оскара"

11:02

"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

11:00

Город назвали в честь пьянчужки, а теперь он оккупирован: какое имя ему вернули

10:58

Возможен прорыв: Зеленский во Франции может подписать важное соглашение - Reuters

10:37

"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в УкраинеВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

10:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 ноября (обновляется)

10:16

Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять