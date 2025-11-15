Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Дом и уют

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

Даяна Швец
15 ноября 2025, 15:15
22
Эксперты объяснили странное поведение любимцев и раскрыли кошачьи реакции.
Кот
Скучает ли котик без хозяина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Злопамятны ли коты, когда их оставляют одних
  • Как вернуть любовь своего котика

Вернувшись домой после поездки, многие владельцы кошек замечают, что любимец ведет себя иначе, чем обычно. Это часто заставляет задуматься, расстраивается ли кошка, когда хозяин оставляет ее на несколько дней. Как напоминает издание Catster, коты формируют сильную эмоциональную связь с людьми, с которыми живут, и очень зависят от привычного ритма дня.

"Они привыкли к определенному распорядку дня и плохо реагируют на изменения, например, если завтрак подают не в привычное время или в их пространстве появляются новые люди, такие как смотрители за животными. Неудивительно, что кошки выражают свое недовольство такими ситуациями, когда их хозяева возвращаются домой, так что да, кошки могут сердиться на вас", - объясняют эксперты.

видео дня

Как коты "обижаются " после возвращения хозяина?

У разных животных реакция отличается. Одни откровенно дистанцируются: избегают контакта, не подходят и даже не реагируют на имя. Другие, наоборот, выглядят нервными и беспокойными - это проявление тревоги, которую вызвал сбитый режим.

"Коты могут стать агрессивными, иногда шипят и машут лапами, чтобы держать людей на расстоянии, пока снова не привыкнут к новому положению вещей. Поскольку кошки в основном воспринимают мир через запахи, они могут испытывать стресс, когда их любимый человек возвращается домой с другим запахом, чем ожидалось", - объясняют эксперты.

Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

Можно ли вернуть доверие и привязанность кота?

Большинство котов достаточно быстро адаптируются после возвращения владельца, но ускорить этот процесс возможно. Главное - дать животному возможность самому подойти в удобный момент. Если кот прячется или избегает хозяина, лучше не навязываться и дать время освоиться с запахами и сменой атмосферы.

"Когда имеете дело с нежелательным поведением, таким как агрессия, игнорирование нежелательного поведения и вознаграждение желаемого поведения часто является самым простым и быстрым способом добиться сотрудничества со стороны кошек. Терпение, внимание к их языку тела и щедрое использование лакомств и объятий почти всегда решают ситуацию", - говорят эксперты.

Сколько времени кот может быть дома один?

Коты обычно нормально переносят отсутствие людей в течение суток. Но оставаться наедине дольше, это уже стресс, скука и накопленное напряжение.

"Посещение смотрителя за животными позволяет котам оставаться в привычной среде, что может значительно помочь контролировать их стресс во время вашего отсутствия. Смотрители за животными обычно приходят по крайней мере раз в день, чтобы убедиться, что все в порядке, накормить животных и поиграть с котами, за которыми они ухаживают", - резюмировали эксперты.

Также стоит отметить, что ветеринары недавно рассказали, почему кот месит вас лапками.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Catster

Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.

Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты интересные новости
