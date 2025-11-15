Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

Эксперты объяснили странное поведение любимцев и раскрыли кошачьи реакции.

Скучает ли котик без хозяина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вернувшись домой после поездки, многие владельцы кошек замечают, что любимец ведет себя иначе, чем обычно. Это часто заставляет задуматься, расстраивается ли кошка, когда хозяин оставляет ее на несколько дней. Как напоминает издание Catster, коты формируют сильную эмоциональную связь с людьми, с которыми живут, и очень зависят от привычного ритма дня.

"Они привыкли к определенному распорядку дня и плохо реагируют на изменения, например, если завтрак подают не в привычное время или в их пространстве появляются новые люди, такие как смотрители за животными. Неудивительно, что кошки выражают свое недовольство такими ситуациями, когда их хозяева возвращаются домой, так что да, кошки могут сердиться на вас", - объясняют эксперты.

Как коты "обижаются " после возвращения хозяина?

У разных животных реакция отличается. Одни откровенно дистанцируются: избегают контакта, не подходят и даже не реагируют на имя. Другие, наоборот, выглядят нервными и беспокойными - это проявление тревоги, которую вызвал сбитый режим.

"Коты могут стать агрессивными, иногда шипят и машут лапами, чтобы держать людей на расстоянии, пока снова не привыкнут к новому положению вещей. Поскольку кошки в основном воспринимают мир через запахи, они могут испытывать стресс, когда их любимый человек возвращается домой с другим запахом, чем ожидалось", - объясняют эксперты.

Можно ли вернуть доверие и привязанность кота?

Большинство котов достаточно быстро адаптируются после возвращения владельца, но ускорить этот процесс возможно. Главное - дать животному возможность самому подойти в удобный момент. Если кот прячется или избегает хозяина, лучше не навязываться и дать время освоиться с запахами и сменой атмосферы.

"Когда имеете дело с нежелательным поведением, таким как агрессия, игнорирование нежелательного поведения и вознаграждение желаемого поведения часто является самым простым и быстрым способом добиться сотрудничества со стороны кошек. Терпение, внимание к их языку тела и щедрое использование лакомств и объятий почти всегда решают ситуацию", - говорят эксперты.

Сколько времени кот может быть дома один?

Коты обычно нормально переносят отсутствие людей в течение суток. Но оставаться наедине дольше, это уже стресс, скука и накопленное напряжение.

"Посещение смотрителя за животными позволяет котам оставаться в привычной среде, что может значительно помочь контролировать их стресс во время вашего отсутствия. Смотрители за животными обычно приходят по крайней мере раз в день, чтобы убедиться, что все в порядке, накормить животных и поиграть с котами, за которыми они ухаживают", - резюмировали эксперты.

