Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

США предлагают компромиссный вариант по Донецкой области, который предусматривает вывод украинских войск и демилитаризованную зону, указал Зеленский.

https://glavred.info/war/ukraina-soglasilas-na-ustupku-v-mirnom-plane-kakoy-kompromiss-po-donbassu-gotovit-ssha-10723997.html Ссылка скопирована

Украина согласилась на уступку в мирном плане - чего ждать от мирных переговоров / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Готова ли Россия на уступки и согласится ли Украина на отступление из Донецкой области

Какой компромисс по Донбассу предлагают США

Какую замену НАТО рассматривает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мирный план должен быть справедливым и не допустить повторной агрессии со стороны России. Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам, передает Новини.Live.

Главред собрал основные заявления Зеленского относительно мирных переговоров и войны России против Украины.

видео дня

Каким будет план окончания войны

Журналисты обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой прокомментировать слова Дональда Трампа, который недавно заявил, что якобы только президент Украины выступает против предложенного плана, тогда как его команда относится к нему положительно.

В ответ Зеленский отметил, что не считает нужным реагировать на отдельные высказывания.

"План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комменты и изменения по плану мы отправили США. Самое главное, чтобы план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну", - указал президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что ключевое значение имеет не риторика, а эффективность самого плана. По его словам, документ должен быть реальным инструментом для завершения войны, а не формальностью, и должен исключить повторную или новую агрессию со стороны России после его подписания.

Президент также сообщил, что Соединенные Штаты пока не предоставили ответа на обновленные предложения Украины по мирному урегулированию.

Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

"Я еще не получил реакцию США. Несколько месседжей слышал через переговорную команду, но получаю все сигналы и готов к диалогу", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что сегодня в Берлине стартует украино-американский день, в рамках которого запланированы встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и отдельными лидерами европейских государств.

Как изменились переговоры с США по мирному плану

Зеленский рассказал, что после вхождения в американскую переговорную команду Кушнера и усиления экономического блока было принято решение обсуждать не только базовый рамочный план из 20 пунктов, но и отдельно вопрос восстановления Украины как экономическую стратегию, а также систему гарантий безопасности для государства после завершения войны или введения режима прекращения огня. В связи с этим к переговорному процессу было привлечено несколько дополнительных рабочих групп.

"Экономический сектор представляет министр экономики Соболев, а также премьер-министр Украины Свириденко. Они присоединились к переговорной группе. И по безопасности также присоединились представители разведок и начальник Генштаба Андрей Игнатов", - указал он.

Готова ли Россия на компромисс

Комментируя возможные сигналы о готовности Путина к компромиссам, президент отметил, что Украина не ведет прямого диалога с российской стороной. В общении с США именно американская сторона передает позиции, заявления и шаги России, оценивая ее готовность или неготовность к уступкам. В то же время Украина обсуждает с Соединенными Штатами не только двусторонние вопросы, в частности гарантии безопасности, но и свою реакцию на те сигналы, которые поступают от РФ через американских партнеров.

"И поэтому относительно компромиссов с российской стороны, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что россияне должны пойти на компромисс", - подчеркнул глава государства.

Вопрос территорий - согласится ли Украина на отступление с Донецкой области

Президент Украины, комментируя вопрос Донбасса в рамках мирного плана, отметил, что на нынешнем этапе наиболее реалистичным и справедливым подходом является фиксация позиций сторон "стоим там, где стоим". Именно это, по его словам, и означает режим прекращения огня, после чего все спорные вопросы должны решаться уже дипломатическим путем.

"Я знаю, что Россия относится к этому не положительно. Хотелось бы, чтобы американцы поддерживали нас в этом вопросе. Но на наш сигнал стоим, где стоим, россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют. И здесь я общался с американцами на эту тему, я говорил, что здесь много инсинуаций разного характера", - указал он.

Зеленский привел пример Купянска, где российская сторона заявляла о якобы оккупации города и окружении украинских сил.

Купянск / Инфографика: Главред

В то же время он лично посетил Купянск и публично продемонстрировал, кто реально контролирует населенный пункт. Президент подчеркнул, что подобной дезинформации со стороны России очень много, и призвал американских партнеров критически относиться к российским заявлениям. По его словам, РФ пытается избежать изнурительных боевых действий и стремится установить контроль над востоком Украины политико-дипломатическими методами.

Какой компромисс по Донбассу предлагают США

В этом контексте, как отметил Зеленский, американская сторона предложила компромиссный вариант, который предусматривает то, что российские войска не заходят на часть востока Украины, а украинские силы оставляют соответствующие территории.

"Я не считаю, что это справедливо. Потому что эта экономическая зона, кто ее будет управлять? Если мы говорим о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, если мы говорим о какой-то экономической зоне, и мы считаем, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос очень простой. Если украинские войска отходят на 5-10 километров и так далее, например, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий также на такое же расстояние? Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа. Но он очень сенситивный и очень горячий", - добавил он.

Какую замену НАТО рассматривает Украина - на какой компромисс пошла Украина

Зеленский пояснил, что с самого начала ключевым стремлением Украины было обретение членства в НАТО как самой надежной гарантии безопасности. Однако ни Соединенные Штаты, ни европейские партнеры не поддержали этот курс.

"Такое направление некоторые партнеры не поддержали", - указал он.

Президент сообщил, что в связи с этим сейчас речь идет об альтернативном формате гарантий безопасности: двусторонние договоренности между Украиной и США, в частности гарантии по модели пятой статьи НАТО, а также обязательства со стороны европейских государств и других партнеров, в частности Канады и Японии. По словам президента, именно такие гарантии могут предотвратить новый виток российской агрессии, и для Украины это уже является вынужденным компромиссом.

Двусторонние соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Какова цель саммита в Берлине

Президент Украины пояснил, что берлинский саммит имеет ключевое значение, ведь в его рамках проходят встречи с представителями США и европейских стран в важном для Украины формате союзников.

По его словам, украинская сторона приложила значительные усилия, чтобы все партнеры сели за один стол. Нынешние переговоры в Берлине, запланированные на два дня, могут реально повлиять на ситуацию с безопасностью. Это связано с обсуждением рамочного 20-пунктного плана, финальным элементом которого является прекращение огня.

"Прекращение огня изменит безусловно ситуацию с безопасностью на земле. Или позиция наша неизменна? Смотрите, мы сегодня говорим не о честности, а о силе. И, к сожалению, это время требует уважения исключительно к силе, а не к ценности. Потому что если говорить о честности, о ценности, об уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены с самого начала, еще более 10 лет назад, за вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только на словах. И поэтому на сегодня мы хотим неповторения войны после прекращения огня. И поэтому юридически обязывающая гарантия обязательна. Не Будапештский меморандум, а юридическая обязывающая гарантия", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что именно в таком формате Украина ведет консультации с Соединенными Штатами. Когда американская сторона говорит о зеркальных механизмах, подобных пятой статье НАТО, Киев понимает, какой должна быть реакция США в случае повторной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы такие гарантии имели поддержку Конгресса США.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Что будет в случае провала мирного процесса

Отвечая на вопрос о возможных последствиях провала действующего мирного процесса, Владимир Зеленский отметил, что Украина не может позволить себе зацикливаться на таком сценарии, хотя и осознает необходимость трезво оценивать реальность.

"Но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, ну это как бег на... большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

Выборы в Украине

Зеленский отметил, что касается выборов, вы это слышали, были сигналы от США, лично от президента, относительно выборов президента Украины. Или это сигналы только от США, или это сигналы от российской стороны, не хочу сейчас это комментировать.

"Я не держу за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Я попросил, чтобы партнеры помогли по ситуации с безопасностью, если будут выборы. И сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", - резюмировал он.

Замороженные российские активы

Президент Владимир Зеленский отметил, что объемы финансовой помощи от европейских партнеров уже не являются такими большими, как год или два назад. Он пояснил, что средства поступают в рамках около 30 двусторонних соглашений, и для Украины принципиально важно, чтобы эти суммы не сокращались. По словам главы государства, он лично прилагает усилия, чтобы сохранить нынешний уровень поддержки.

"Второе, есть замороженные активы или альтернативные деньги под замороженные активы. Я этим занимаюсь с европейскими партнерами и делаю все, чтобы мы могли сделать все, чтобы мы получили эти 40-45 миллиардов в год. И эти 90 миллиардов получается на 26-27 годы. Мы боремся с этим и никто не опускает руки", - указал он.

Кто будет новым главой Офиса президента

Он также отметил, что в информационном пространстве снова появляются обсуждения, связанные с тем, кто станет руководителем Офиса президента. По его словам, он уже провел ряд консультаций со всеми ключевыми участниками процесса.

"Все они готовы подставить плечо. Никто не отказывался. Все готовы возглавить мой Офис. Я уже... и говорил, и не буду повторять, есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис Президента", - резюмирует он.

Какой существует единственный сценарий окончания войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что война, которую Россия ведет против Украины, будет продолжаться независимо от кадровых изменений в руководстве Кремля.

По его мнению, даже смерть президента РФ Владимира Путина сама по себе не станет залогом прекращения агрессии со стороны России.

Тука предполагает, что только глубокая трансформация режима могла бы открыть путь к миру, однако отмечает, что устранение Путина не означает автоматических изменений в российской политической системе и не гарантирует завершения войны.

"Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в интервью Главреду.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред